PREMIERE REUNION SEMESTRIELLE DU COMITÉ INTERNE DE SUIVI DU PNDSS (Plan National de Développement sanitaire et social)

La première réunion semestrielle du comité interne de suivi (CIS) du Plan national de Développement sanitaire et social (PNDSS) pour l’année 2024 s’est tenue ce jeudi 11 Janvier sous la présidence effective du Ministre de la Santé et l’Action sociale Dr Marie khémesse Ngom Ndiaye.





Mme le Ministre a commencé par présenter à l’assistance ses meilleurs vœux pour l’année 2024, avant de souligner l’importance de cette réunion qui est l’une des instances nationales de coordination et de pilotage du Plan National de Développement Sanitaire et Social.

Plusieurs présentations ont été au menu de la rencontre, parmi lesquelles : les rapports de la mission conjointe de supervision portant sur les réseaux des comités de développement sanitaire , sur la gestion des urgences et aussi sur les recommandations issues de la dernière réunion du CIS.





Les échanges qui ont suivi ont essentiellement porté sur :

Les avancées importantes dans la mise en œuvre du Budget programme avec une meilleure efficacité dans l’exécution du budget,

Le fonctionnement effectif des Directions régionales de la Santé et des Directions régionales de l’Action sociale,

Les textes d'organisation et de fonctionnement des Comités de Développement Sanitaires (CDS) : tous les textes sont disponibles, il faut veiller à leur diffusion et leur application rigoureuse en relation avec les collectivités territoriales.

Les efforts notés dans la gestion des urgences avec notamment le renforcement de la logistique roulante (ambulances), le relèvement du plateau technique à tous les niveaux, la mise à disposition de ressources humaines de qualité. Toutefois, il a été suggéré d’améliorer la coordination de la prise en charge au niveau déconcentré pour une prise en charge précoce adaptée des urgences,

A l’issue de la rencontre des recommandations ont été formulées entre autres





La finalisation de la mise en place des organes de gestion et de contrôle pour le budget programme ,

L'organisation du dialogue de gestion entre les différents Programmes,

Le Renforcement des capacités des Directeurs régionaux de la Santé et Directeurs régionaux de l’Action sociale en gestion administrative,

L' Appui des directions régionales de la santé, de l'action sociale et du service d'hygiène en logistique et ressources humaines pour leur fonctionnement optimal,

L' organisation des sessions d’explication des textes relatifs à la réforme des finances publiques,

La fonctionnalité adéquate des organes des Comités de Développement Sanitaires (CDS) et des réseaux de CDS dans tous les Districts sanitaires

La mise en place de plateforme d’archivage et de documentation pour la sauvegarde des données,



La formation des personnels dédiés sur l’utilisation des ambulances,

L'amélioration de la disponibilité des médicaments et produits de santé de qualité au niveau de toutes les régions.