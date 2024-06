Prise en charge des malades mentaux. : Ansoumana Dione interpelle le Président de la République

La 12ème édition dédiée aux malades mentaux errants a été célébrée à Kaolack. «La responsabilité de la société dans la prise en charge des malades mentaux errants », a été le thème choisi cette année.











Le président de l’Association sénégalaise pour le suivi et l’assistance aux malades mentaux (ASSAM), Ansoumana Dione, a interpellé le Chef de l’État Bassirou Diomaye Diakhar Faye, sur les défis d'une meilleure prise en charge médicale et de réinsertion sociale des malades mentaux de Kaolack.









« Les malades mentaux méritent un soutien, un accompagnement et une attention particulière tout comme bon citoyen. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu leur rendre un hommage mérité. L’un de nos plus grands défis est d'œuvrer essentiellement pour le respect de la dignité humaine », a-t-il déclaré. Il poursuit : «Sur ce, j’invite le Président de la République à visiter ce centre qui est leur est dédié ici à Kaolack, pour qu’il puisse apporter le soutien attendu comme l’ont fait ses prédécesseurs, les présidents Abdoulaye Wade et Macky Sall. Car si tout le monde s’y met, les défis d’une meilleure prise en charge de la santé des malades mentaux seront relevés ».









Le secrétaire général de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal (FGTS/B), Mballo Dia Thiam est le parrain de cette 12ème édition.