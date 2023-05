Prise en charge des urgences sanitaires : une plateforme de veille dans chacune des régions, une recommandation forte

Depuis un certain temps, le Sénégal n’a pas enregistré le moindre cas de Covid. L’absence de cas fait que les plateformes de prise en charge, surtout celles des cas graves, ont été démantelées dans leur quasi-totalité. Pourtant, même si on doit fermer, réduire l’effectif, il faut un système de veille. C’est dans ce sillage que le projet intitulé mise en place de surveillance rapide des capacités des services de premières lignes en période de pandémie a été mis sur pied. Il s’agit dans le cadre de la deuxième phase, d’un système qui essaie d’évaluer les capacités des services de premières lignes au fur et à mesure de l’évolution de l’épidémie sur d’abord la prise en charge ensuite sur la continuité des services mais également la réactivité de la communauté selon le docteur Babacar Guèye, Directeur de la planification de la Recherche et de la Statistique au Ministère de la Santé et de l’Action sociale. Il a présidé l’atelier de partage des résultats de l’enquête réalisée dans le domaine.





Dans la même dynamique, le chef de la division de la recherche au ministère et coordonnateur, le docteur Samba Koor Sarr, explique, qu’il s’agit de voir comment tout ce système se comporte avec la diminution progressive de l’épidémie. « Pour cette deuxième phase, les résultats démontrent que sur le plan de la prise en charge, il y a eu une fermeture presque quasi-totale des plateformes de prise en charge » dit-il.





L’enquête qui a été réalisée dans le cadre du projet attire l’attention des décideurs sur l’absence de système de veille au niveau de la quasi-totalité des régions. « C’est ce que révèle l’enquête et c’est important d’attirer l’attention des décideurs. Sur le plan de la continuité des services, nous avons vu que certains services essentiels ont été lourdement affectés durant l’épidémie, mais la deuxième phase a montré qu’il y a une bonne reprise de ces services essentiels en termes de vaccination, mais aussi de tout ce qui est lié à la prise en charge des maladies comme les maladies non transmissibles, le paludisme etc. » note le docteur Sarr. Il ajoute du côté de la communauté, une baisse drastique de l’attention, on ne parle même plus de pandémie.





Les mêmes comportements ont repris et c’est important pour un système d’évaluation d’attirer l’attention des services de communication du ministère. « Il faut des relances pour installer un comportement qui soit réactif par rapport à ces épidémies. A l’état actuel de cette deuxième phase, nous avons vraiment des informations sur lesquelles nous allons essayer d’attirer l’attention des autorités parce que l’optique ici est de regarder quels sont les éléments sur lesquels les autorités devraient porter l’attention compte tenu de l’évolution de cette épidémie ». Des points focaux ont été identifiés et sont régulièrement activés pour renseigner sur le comportement de la société, de la communauté, par rapport aux structures de santé.