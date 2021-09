Psychologie : Perpétuelles séquelles du viol et de l’inceste

Une «séance de consultation psychologique» avec Khayra Thiam, psychologue clinicienne, nous plonge dans l’intimité des victimes de viol et d’inceste. Les conséquences liées au viol et à l’inceste sont désastreuses, selon elle dans un entretien vidéo rendue publique. «Il n y a pas de comportements types de victimes de viol ou d’incestes. Il n’est pas justifié qu’elles doivent avoir tels ou tels symptômes. Cela varie d’une personne à une autre». A l’en croire, ces comportements sont sujets de leurs capacités psychiques, du groupe dans lequel elles évoluent. Il n'y a pas de ‘’ elles doivent’’. Seule la réponse de l’environnement est déterminante. Chez les psychologues d’ailleurs on ne parle pas de viol et d’inceste mais de psycho-traumatismes. Les signes sont nombreux. Quid de ceux qui sont victimes de viol suivi de grossesse? Elles sont surprises et ne veulent pas comprendre ce qui leur arrive. Chez les victimes d’inceste, c’est plus long. Elles vivent avec les auteurs. Rien ne leur permet de comprendre comment mettre au monde un ‘’frère-fils’’, un ‘’cousin-fils’’.





C’est pour cette raison, qu’un problème psychique supplémentaire s’ajoute à leur traumatisme. La clinicienne démontre que l’environnement est très important. Le regard de la famille, de la société aussi. Si, au niveau familial, le soutien faillit, elles subissent une double peine. Pour ce qui est des enfants incestueux, l’affection n’est pas toujours au rendez-vous. De manière générale, la relation mère-enfant n’est pas idéale. Le lien d’attachement varie d’une personne à une autre.