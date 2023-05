[Bien-être] Quatre facteurs à prendre en compte pour la bonne gestion de la grossesse

La grossesse est un état angoissant et stressant. Ce n’est pas une mince affaire de la conduire à terme. Des complications peuvent survenir sur ce processus qui ne dure que 270 jours et qui peut s’avérer sans fin pour la femme enceinte. La vie des porteuses peut être en danger. Toutefois, un code de conduite peut prévenir bien des risques.







Influence négative...





Certaines pathologies peuvent avoir une influence négative sur la grossesse. Parmi, ces maladies, le Professeur Boubacar Camara évoque, le diabète, l’hypertension artérielle, l’anémie. A côté de celles-ci, il énumère, la malformation de l’appareil génital, les infections qu’elles soient générales comme le paludisme ou locales telles des infections génitales ou urinaires. S’y ajoute, d’autres facteurs à risques comme les carences alimentaires de certaines substances à savoir le fer, l’iode, les vitamines de l’acide folique. C'est d'ailleurs pour cette raison que le professeur conseille de ne pas renoncer aux repas pendant la grossesse et surtout diversifier les aliments. Il est aussi recommandé à la femme enceinte de prendre des suppléments en fer et acide folique. Toujours concernant les facteurs négatifs, le spécialiste met en garde contre l'exposition à des produits toxiques: la cigarette, les produits industriels toxiques.









Les bons comportements





La femme enceinte doit avoir une bonne hygiène de vie. En plus d’éviter tous les facteurs négatifs précités, elle doit se reposer. Cela en respectant les normes concernant les heures de sommeil. Elle est aussi tenue, toujours selon le professeur Camara, de pratiquer les activités sportives, environ trente minutes de marche au moins trois fois dans la semaine.





En ce sont des exercices adaptés pour renforcer sa musculature abdominale et périnéale. Il lui faut aussi des exercices de respiration et de relaxation.





Un régime de la femme enceinte





Les spécialistes prescrivent un régime riche en fibres, légumes et fruits. La femme doit aussi beaucoup boire et lutter contre la constipation. L'idéal, dit-il, c’est de consommer du poisson de mer et privilégier le thon ou les sardinelles qui sont riches en Oméga 3 importants pour le développement du cerveau du bébé. Dans son menu, on doit retrouver des aliments riches en fer, viandes, abats, du sel iodé et des produits marins. Il faut éviter de consommer des substances anti-nutritionnelles comme le thé et le kaolin ou argile. Il faut surtout éviter d'avoir une prise de poids.





Le respect strict des consultations





Le respect strict des consultations prénatales est une recommandation forte des spécialistes. Ces consultations sont au nombre de 4 quatre. En conséquence, ce sujet est soumis à la prise régulière des médicaments prescrits soit par un gynécologue soit une sage-femme pour éviter le paludisme.





Le professeur ajoute qu'elle doit dormir toute l'année de jour comme de nuit sous une moustiquaire imprégnée. Toujours concernant sa santé, elle doit signaler précocement tous les symptômes ressentis au personnel soignant en charge du suivi de sa grossesse. Elle ne doit en aucun cas négliger certains signes de maladie comme l'hypertension, les infections génitales ou urinaires. " Ces maladies peuvent donner une complication grave chez le bébé ou faire perdre le bébé.’’, avance le Professeur.