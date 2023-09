"Notre système de santé est à terre" (Pape Djibril Fall)

Depuis le siège des serviteurs où il faisait face à la presse, le vendredi 22 septembre, Pape Djibril Fall s'est prononcé sur la situation politique du pays. Dès l'entame de ses propos,il a attaqué le Chef de l'Etat et son gouvernement sur la gestion des structures sanitaires qu'il juge "mauvaise". Le fils de Sandiara estime que les structures sanitaires sont abandonnées par le Président de la République et son gouvernement pour des raisons politiques.





"Notre système de santé est à terre. Nous avons beaucoup plus un ministère des maladies qu'un ministère de la Santé. Les structures sanitaires sont abandonnées par Macky Sall et son Premier Ministre Amadou Ba pour des causes politiques en cette période d'hivernage où beaucoup de maladies comme le chikungunya entre autres ont été découvertes. La prise en charge n'en parlons même pas. C'est l'angoisse au sein des structures sanitaires et c'est scandaleux",déclare le leader du parti les serviteurs.





Dans la même foulée, Pape Djibril Fall a déploré l'absence des postes du ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et du Sport au Sénégal qui sont des secteurs clés pour le développement d'un pays. D'ailleurs,il estime que les 100 milliards investis dans le domaine de l'Agriculture méritent d'être audités car l'argent est inversible sur le terrain.





Concernant le parrainage,le candidat des serviteurs du Sénégal avance que le régime en place s'est arrangé à définir un certain nombre de critères subjectifs dans le but de sécuriser son parrainage et de bloquer les autres candidats par une méthode de présélection.





Selon lui, cette logique est "malsaine et explique le sabotage actuel que le pouvoir est en train de faire". De plus, il accuse le gouvernement de collecter des parrainages des citoyens pour assiéger le marché et contrecarrer les autres.





L'ex-employé de Youssou Ndour précise que c'est cette raison qui l'a poussé à s'engager dans l'installation des 450 communes sur les 557, des cellules et comités pour la massification et la mobilisation afin d'assurer la sécurisation de son parrainage partout au Sénégal.

Dans cette dynamique de maximiser ses chances,il confirme que "ni le parrainage ni la caution ne peuvent être l'objet d'un éventuel rejet de ma candidature. Je réaffirme ma volonté de redonner un nouveau visage au Sénégal dans le but de l'inscrire sur le chemin qui mène vers le développement à travers mon programme. Rien ne peut m'empêcher de figurer parmi les candidats en 2024.",soutient le journaliste.





Pape Djibril Fall invite ses équipes déjà déployées sur le terrain depuis le 06 mai 2023,date de l'annonce de sa candidature, comme il l'indique, dans le cadre du parrainage,à accélérer la cadence, et à envahir toutes les places partout dans le pays sans oublier les zones les plus reculées pour collecter des parrainages afin de battre le record en 2024.