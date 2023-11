Rage à Dakar : La disponibilité et le coût du vaccin en question

La circulation des chiens errants est une vraie problématique à Dakar. Le risque d’avoir la rage est réel. « Il s’agit d’une maladie que nous notifions et qui nécessite une prise en charge des cas mordus par des chiens », a expliqué la Directrice régionale de la Santé de Dakar, Ndèye Maguette Ndiaye. Elle s'exprimait dans le cadre d'une session d'orientation des membres du Comité régional « One Health » de Dakar sur les zoonoses prioritaires et sur les Procédures opérationnelles normalisées (Pon) de la Communication sur les Risques et l'engagement communautaire (Crec). La rencontre a été organisée par la Coordination du Programme multisectoriel de sécurité sanitaire mondiale One Health à la Direction régionale de la santé. A l'en croire Ndèye Maguette Ndiaye, la direction régionale de la Santé de Dakar est aujourd’hui, assez outillés pour pouvoir communiquer avec les acteurs à l’intérieur du secteur, mais aussi avec les sectoriels au niveau de la région. Le docteur Ndiaye ajoute que « les acteurs communautaires seront beaucoup plus renforcés pour porter les informations nécessaires auprès des populations ».





Que faire après une morsure de chien ?





« Il faut d’abord prendre le soin de nettoyer la plaie causée par la morsure avec beaucoup d’eau et du savon. Cela diminue le venin si toutefois l’animal est victime de rage », explique Bineta Bocoum, chef de l'Unité de communication du Centre des opérations d'urgences sanitaires (COUS).





Selon elle, à chaque fois qu’un chien mord une personne, le premier réflexe est de l’abattre. Pourtant « ce n’est pas la meilleure méthode ». Il faut dit-elle retenir le chien, le mettre hors d’état de nuire avant de le remettre aux services de l’élevage. « Ces derniers seront chargés de voir si le chien est malade ou pas. Cela à travers les prélèvements qui seront faits par des spécialistes qui seront chargés d’en informer le propriétaire mais aussi celui qui se charge de la prise en charge médicale surtout dans un contexte de One Health », précise Bineta Bocoum. Elle informe qu’il faut se méfier de ces chiens en divagation. « Ces animaux n’ont aucun soin médical. Ils ne sont suivis par aucun agent vétérinaire et donc sont exposés à toute sorte de maladie. C’est pourquoi il faut éviter le contact direct avec eux. Les chiens errants doivent être recensés connus et pris en charge », dit-elle





La disponibilité du vaccin en question





« La direction régionale de la Santé de Dakar a fait de sorte que les 12 districts aient le vaccin à leur disposition et la Pharmacie nationale d’approvisionnement de rendre le vaccin disponible », renseigne Ndèye Maguette Ndiaye. Les élus sont interpellés d’ailleurs dans ce sens pour que le vaccin soit disponible dans chaque structure de santé au niveau communautaire. "Il s’agira de faire de sorte que la victime de morsure de chien à Yeumbeul puisse bénéficier de prise en charge dans la localité et que cela soit ainsi partout où besoin sera", note la directrice.