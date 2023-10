Randonnée du cœur : Le sport, le meilleur allié pour lutter contre les maladies cardio-vasculaires

Le cœur, c’est le moteur indispensable du corps. Il envoie le sang à tous les organes. La préservation de cet organe passe par des exercices physiques réguliers. Ces pathologies affectent plus les hommes dès 50 ans et touchent les femmes à partir de 60 ans. D'où la promotion de la pratique du sport pour prévenir ces maladies cardiaques. C'est dans cette dynamique que s'inscrit la randonnée organisée ce dimanche à Mbour sous le thème: "Le sport meilleur allié du cœur".





"Les maladies cardiovasculaires constituent la première cause de mortalité dans le monde et au Sénégal. Et, selon l’enquête STEP, 1 adulte sur 03 est hypertendu. Pour lutter contre ces maladies, chaque personne peut limiter les facteurs de risques cardiovasculaires en optant pour des gestes simples. Il est extrêmement important de sensibiliser nos populations sur la prévention du risque cardiovasculaire. La randonnée pédestre est une activité physique ou sportive de nature qui consiste à concevoir et parcourir un itinéraire en marchant sans courir. Elle est à la fois un loisir de découverte et une forme d’exercice physique, facilement accessible et praticable", a expliqué Dr Alioune Tabane, cardiologue et médecin du sport, initiateur de cette randonnée.





La marche contribue à l’équilibre de la santé mentale et corporelle. Mieux, c'est une activité sportive recommandée par les médecins. Pour célébrer la journée mondiale du cœur, la Direction de la Clinique CARDIOLAB de Mbour, en collaboration avec le club des randonneurs de la Petite Côte, a organisé une randonnée pédestre de sensibilisation contre les maladies cardiovasculaires. Sur un parcours de 6 km, les randonneurs ont sensibilisé la population sur le dépistage et la prévention des facteurs de risques cardiovasculaires.





"Parmi les premières mesures de prévention des maladies cardio-vasculaires, il y a la marche. C'est est une activité conseillée par tous les médecins, par tous les praticiens et par tous les professionnels de la santé raison pour laquelle on a organisé cette randonnée à Mbour qui est une ville sportive, où l'activité sportive est vraiment mise en avant. La marche permet d'améliorer ce qu'on appelle la fonction cardiaque. Il faut savoir que chez l'être humain, le cœur c'est la pompe, c'est le moteur qui permet d'avoir une santé de qualité. Quand le moteur marche bien, la personne dans sa globalité va bien. Quand le moteur a un problème, la personne a des problèmes", explique le Dr Tabane.