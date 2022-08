Redéploiement : la nouvelle liste des structures qui vont recevoir les services de l’hôpital Le Dantec

Le ministère de la Santé a publié un nouveau schéma de redéploiement des services de l’hôpital Aristide Le Dantec, qui est fermé depuis le 13 août pour cause de travaux de réhabilitation. Celui-ci concerne dix-sept structures de santé établies à Dakar (16) et Touba (1).



D’après Le Quotidien, qui a publié le schéma de redéploiement dans son édition de ce mardi, l’hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye va recevoir la plus grande part. Cet établissement de santé de la banlieue va recevoir huit services : ophtalmologie, cardiologie, cancérologie, oncologie pédiatrie, orthopédie-traumatologie, dermatologie, chirurgie générale et chirurgie pédiatrique.



Les seize autres structures sanitaires accueilleront entre un et, maximum, trois services. L’hôpital Ahmadoul Khadim de Touba abritera le service cancérologie tandis que l’Hôpital général Idrissa Pouye (HOGIP) de Grand-Yoff hébergera les services ophtalmologie, chirurgie pédiatrique et orthopédie-traumatologie.



Liste des structures sanitaires retenues pour le redéploiement des services de Le Dantec



Hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye



Abass Ndao



HOGIP de Grand-Yoff



Hôpital de Fann



Hôpital militaire de Ouakam



Hôpital d’enfants de Diamniadio



Institut d’hygiène sociale



Centre de santé de Ngor



Centre national de transfusion sanguine



Hôpital du COUD à l’UCAD



Hangar des pèlerins



Hôpital Ahmadoul Khadim de Touba



Centre de santé de Colobane



Centre de santé Keur Massar



Centre de santé Yeumbeul



Centre de santé de Mbao



Centre de santé Baye Tala Diop (ex-Dominique)