Rencontre entre la CMU et les Directeurs des hôpitaux : Vers une convention négociée pour l’accès facile des populations aux soins de santé

Monsieur le Directeur général de l’ANACMU, Dr Bocar Mamadou Daff a présidé ce matin à Dakar, une rencontre de négociation avec les Établissements publics de santé sur la convention d’achat de soins.





Rencontre à laquelle ont pris part plusieurs Directeurs d’hôpital et leur patron, le Directeur des Établissements publics de santé (EPS), Dr Ousmane DIA mais également les partenaires au développement.





Cette rencontre fait suite à deux autres rencontres au cours desquelles, il a été question de l’intelligence de la Convention et de ses 25 articles, qui traitent entre autres des initiatives de gratuité, dont l’application pose problème par endroits. Il est en effet constaté que le paquet de service offert aux bénéficiaires est diversement appliqué, entre autres …





Pour le Directeur général de l’ANACMU, il va de soi que sans paiement soutenu des factures issues des initiatives de gratuité, les hôpitaux soigneront difficilement les bénéficiaires du programme. Morceau choisi de son discours d’ouverture : « Cette rencontre pour discuter et négocier les termes de cette coopération est nécessaire. Le Gouvernement a fixé un objectif de couverture universelle à l’horizon 2030. Et il s’agit d’un objectif commun. Il est autant celui de l’agence de la CMU que celui des établissements publics de santé. Il nous faut l’atteindre à tout prix, sans toutefois qu’aucune des parties ne soit lésée. Les EPS doivent être remboursées à temps aussi bien par l’Agence en ce qui concerne l’Assistance médicale que par les organisations mutualistes pour ce qui est relatif à l’Assurance maladie. Les Postes, les Centres, les Hôpitaux, les structures privées, les Pharmacies, tous doivent pouvoir recouvrer leurs créances dans des délais raisonnables, sans tracasseries. Je voudrais simplement attirer votre attention sur un point : si le Sénégal emprunte la trajectoire des pays qui ont atteint la couverture universelle, l’Agence de la CMU sera, dans un avenir proche, le principal acheteur de soins du système public de santé. L’essentiel du chiffre d’affaires des structures publiques proviendra de l’ANACMU. C’est ce qui se passe aujourd’hui dans les pays occidentaux mais aussi au Rwanda, au Ghana, en Thaïlande, etc ... Dans cette hypothèse, si les paiements ne sont pas faits à temps, très rapidement, il n’y aura plus de CSU car le volet Offre ne tiendra pas. »





Dr Ousmane DIA, Directeur des EPS a indiqué la nécessité d’aller à un accord entre les parties en veillant en amont, à lever toutes les incompréhensions liées au traitement et au paiement des factures des initiatives de gratuité. « Nous avons l’obligation de cheminer ensemble (…) Nous allons stabiliser la convention, après l’avoir partagée avec toutes les parties prenantes, et arriver à une conclusion dans les meilleurs délais », a-t-il déclaré.