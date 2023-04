Rendre performant le système de santé : Marie Khémesse Ngom Ndiaye mise sur la digitalisation

La Revue annuelle conjointe (RAC) du ministère de la Santé et de l’Action sociale s’est tenue aujourd’hui à Dakar. Lors de cette rencontre, le ministre de la Santé et de l’Action sociale a tiré un bilan des réalisations de l’année 2022. Avec l’ensemble des acteurs, Marie Khémesse Ngom Ndiaye a analysé le chemin parcouru. Elle a aussi identifié le principales contraintes auxquelles le secteur de la santé est confronté avant de dégager les perspectives. « Nous allons trouver des réponses pertinentes, ainsi que des moyens d’action efficaces pour l’atteinte des objectifs que nous poursuivrons au cours de l’année 2023 », a-t-elle rassuré





Cependant les principaux défis identifiés par Marie Khémesse Ngom Ndiaye sont l'amélioration du secteur en misant surtout sur la digitalisation pour un système de santé performant. Ce processus de digitalisation, dit-elle, est une demande du chef de l'État pour une meilleure maintenance des infrastructures de santé.





Pendant la revue annuelle conjointe précédente, 12 recommandations ont été faites. Les dix sont en cours d'exécution et les deux encore en attente soit un taux d'exécution de 83%. Le décret portant organisation du ministère de la Santé et de l'Action sociale a mis en place la création de la direction régionale de la Santé. C'est d'ailleurs l'une des douze recommandations de la revue annuelle conjointe de l'année dernière. Et selon le ministre de la Santé et de l’Action sociale, ces directions seront mises sur pied dans des délais proches.





La Revue annuelle conjointe du Ministère de la Santé et de l’Action sociale, s’intègre dans la mise en œuvre du Plan Sénégal émergent (PSE), cadre de référence de la politique économique et sociale, pour atteindre un développement humain, une croissance forte et durable, et éradiquer la pauvreté à l’horizon 2035. Cet exercice constitue un moment fort dans l’agenda des différents départements ministériels. En effet, les acquis du processus d’appropriation des priorités du PSE sont aujourd’hui marqués par la régularité de la tenue des revues conjointes, conformément au décret instituant le cadre harmonisé de suivi et d’évaluation des politiques publiques, dont la finalité est de suivre et d’évaluer les résultats des politiques publiques.