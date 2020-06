[Photos] Riposte Covid-19 : Les jeunes pharmaciens du Sénégal produisent 12 000 flacons de solution hydroalcoolique

PHOTOS. L'Union des Jeunes pharmaciens du Sénégal a apporté leur contribution à l'effort de guerre contre la Covid-19 en produisant 12 000 flacons de 500 ml de solution hydroalcoolique. Une production locale financée entièrement par l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal (Unccias) à hauteur de 10 millions F Cfa.



La production, qui a séduit les membres de l'Unccias, a été réceptionnée ce vendredi et présentée au ministre de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat, Dame Diop.





"Au début, on voulait acheter du matériel pour participer à la lutte contre la Covid-19. C'est le président de la chambre de commerce de Matam qui émis cette idée d'accompagner les jeunes pharmaciens du Sénégal. Aujourd'hui, ils ont montré que l'expertise et le savoir faire sont là. Ce qui manque c'est l'accompagnement et le marché", a fait savoir Serigne Mboup président de l'Unccias.





Ce dernier promet d'autres actions de ce genre pour instruire l'esprit d'entreprendre aux jeunes diplômés afin de régler la question de l'emploi au Sénégal.