Risques sanitaires de la pollution chez les enfants : Le diagnostic du professeur Idrissa Demba Ba, pneumo-pédiatre

Il existe beaucoup de facteurs de risques liés à l’exposition à la pollution atmosphérique et celle intérieure. Elle est souvent liée à la fumée, soit du tabac, de l’encens, mais aussi d’autres pollutions qui peuvent avoir beaucoup d’éléments d’impact sur la santé des enfants. Ces derniers, note le professeur Idrissa Demba Ba, pneumo-pédiatre, chef du service de pneumo-pédiatre de l’hôpital Albert Royer, font partie des personnes les plus vulnérables au même titre que les femmes enceintes et les personnes âgées.







En dehors de leur vulnérabilité anatomique et immunologique, l’exposition continue et durable de ces produits peut être à l’origine de certaines maladies. Il s’agit de l’asthme qui est de plus en plus fréquent chez les enfants.





«Aussi bien au niveau de l’hôpital Diamniadio ou Albert Royer, nous avons des cas comme ça et beaucoup de maladies respiratoires telles que les rhinites allergiques, des infections respiratoires comme les pneumos et les bronchites chroniques qui sont liées à cette pollution», explique le professeur en marge du Congrès annuel de la Société sénégalaise de pédiatrie (SOSEPED). Il ajoute que ces pollutions peuvent avoir un impact sur la croissance du fœtus qui peut naître avec un faible poids. Elles peuvent entraîner des lésions au niveau de son cerveau et aboutir à la survenue d’autres problèmes sur le long terme comme le cancer.





Le professeur Ba invite à des mesures préventives d’ordre global, compte tenu de la gravité des impacts sur la santé des enfants. «Il faut une approche multisectorielle. Que ce soit au niveau de la santé, il faut comprendre l’impact réel de ces pathologies à travers des études. Pendant les périodes de fortes poussières, on essaie de respecter le port des masques pour les activités à l’extérieur, éviter l’exposition à la fumée du tabac et de l’encens qui peut être très nocif et déclencher des crises d’asthme», dit-il.





Pour le spécialiste, il faut que chacun se sente concerné. "L’environnement, c’est tout le monde. Il faut éviter de brûler les ordures, d’allumer sa voiture de manière continuelle sans changer le pot d’échappement et faire une éducation des avants sur l’impact de ces pollutions".