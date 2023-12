[Bien-être] Riz et fruits: la portion taillée sur mesure pour le diabétique

Les fruits sont des aliments recommandés à la population d’une manière générale. Leur importance dans la prévention des maladies n’est plus à démontrer. Ils sont même recommandés pour éviter le cancer. Du moins selon le docteur Ngoné Diaba Diack, diabétologue nutritionniste et maître de conférences et professeur titulaire à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Elle réagissait aux questions posées en marge du pré-congrès de la Société sénégalaise d’endocrinologie diabétologie et nutrition (SOSEDIAN). Cinquante-sept médecins ont été formés à distance dans le domaine de la diabétologie et des maladies endocriniennes par l’Institut de prévoyance médico-sociale (IPMS) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). En effet, même s’il est recommandé aux diabétiques de consommer des fruits, il ne s’agit pas pour eux d’en prendre à volonté.Il est autorisé au moins cinq portions de fruits par jour. Il est aussi connu que les fruits contiennent pour la plupart du sucre. Alors la question à savoir si leur consommation n’est pas à l’envers des conseils diététiques souvent donnés aux diabétiques. « C’est recommandé » répond le docteur. Elle précise tout de même qu’il faut savoir que les fruits sont sucrés les uns plus que les autres. Conséquence, cela peut déséquilibrer le diabète si le patient ne respecte pas les recommandations. Sur la règle des cinq portions, il faut accorder une importance capitale au choix des fruits et aussi à la quantité à prendre selon le professeur. « Quand on voit l'évolution globale de l'équilibre des diabétiques dans notre pays, c'est souvent durant la période des mangues. Ils en consomment en grande quantité et cela a un impact négatif sur le diabète » se désole la spécialiste. Elle précise d’ailleurs que" Même si on leur apprend que manger des fruits est une nécessité pour la santé d’une manière globale, on doit leur demander de privilégier la pomme verte, les clémentines, les oranges et la poire". La praticienne n'exclut pas totalement les autres fruits qui sont plus sucrés comme la mangue, la pastèque, la papaye, le melon et les raisins mais il faut limiter la quantité pour ne pas déséquilibrer le diabète.S'agissant des portions, une demie mangue par jour est recommandée. Toutefois, si le diabétique choisit de manger la mangue entière, il ne doit pas en rajouter des fruits sucrés mais peut être une pomme verte ou autre poire. Si c'est la pastèque ou la papaye, une tranche par jour suffit.Le Sénégal est l’un des pays où l’on consomme avec abus du riz. Le diabétique peut en consommer mais avec modération. « Ce qui est recommandé, c'est le riz frais, non parfumé et complet ». Cela pour éviter cette augmentation de la glycémie. Une consommation modérée est vivement recommandée. Mieux, le riz doit être associé avec des légumes, du poisson ou encore du poulet. Ces garnitures freinent l’absorption des glucides et réduisent l’augmentation de la glycémie.