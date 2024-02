Rufisque : des cas de gastro-entérites chez les enfants inquiètent

Le Soleil du jour révèle une forte affluence de mamans anxieuses au service pédiatrique de l’hôpital Youssou Mbargane de Rufisque. Préoccupées par l’état de santé de leurs enfants, ces dernières cherchent des réponses aux symptômes de diarrhée et de vomissements.



Interrogée par le journal, Dr Ndeye Awa Ndoye, médecin généraliste, confirme que ces troubles figurent parmi « les principaux motifs de consultation » notamment chez les enfants.



En effet, diagnostique-t-elle : « Depuis le mois de décembre jusqu’à maintenant, on a constaté beaucoup de cas de diarrhée notamment avec un pic au mois de janvier où on a enregistré beaucoup plus de cas. »



Le médecin pointe le temps poussiéreux propice, dit-elle, à la propagation du rotavirus, qui est la principale cause de la diarrhée abondante chez les enfants. « Lorsqu’il y a de la poussière, très souvent, on note une augmentation des cas de diarrhée chez les enfants. Beaucoup de virus circulent. Ce qui provoque les diarrhées à rotavirus », explique

Dr Ndoye. Qui appelle les parents à faire preuve de vigilance et à ne surtout pas ignorer ces symptômes chez leurs enfants.



« Si la prise en charge n’est pas faite dans l’immédiat, il faut s’attendre à une déshydratation. Elle ne pardonne pas. Il faut recourir, de façon précoce, aux soins pour une prise en charge adéquate. Il y a beaucoup de risques qui peuvent survenir notamment chez l’enfant qui présente une diarrhée et des vomissements. Les complications peuvent être sévères », prévient-elle.