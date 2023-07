Sa gestion décriée par la section Sames : Le Directeur de l’Hôpital régional de Ziguinchor apporte la réplique

Le Directeur de l'Hôpital régional de Ziguinchor réagit suite à la sortie de la section du Syndicat autonome des médecins du Sénégal (Sames). Ndiamé Diop balaye en touche les accusations de l'organisation syndicale.





S'agissant du point relatif à la passation de marché, Ndiamé Diop affirme être l'un des directeurs qui respecte plus ce processus. Il confie que depuis son arrivée en 2021 à la tête de la Direction, il n'a trouvé aucun marché. " Depuis que je suis là ; je lance tous les marchés de manière régulière'' avance Ndiamé Diop qui soutient que l’organisation syndicale a fait des accusations gratuites et non fondées.





Concernant la politisation de la gestion de l'établissement hospitalier, Ndiamé Diop prend à témoin toutes les personnes qui le connaissant, qu'il n'a jamais mêlé la politique à sa gestion. De plus, contrairement à ce qui a été avancé, il défend que le plateau médical a été relevé grâce à l'accompagnement du Ministère de la Santé et de l'Action sociale. Pour lui, des efforts ont été accomplis. Il cite par ailleurs le bloc opératoire comme exemple le plus patent. Il est d'avis qu'il y a des efforts à faire, mais aussi qu'il faut concéder qu'il y a des acquis. Selon le directeur du centre hospitalier régional de Ziguinchor " une somme de 150 millions a été budgétisée pour acheter du matériel médical''.





Pour l'augmentation des astreintes, Ndiamé Diop avoue qu'il a lui-même accepté cet état de fait. Il a affirmé avoir augmenté les primes de transport l'année dernière. Et, cette année, c'est au tour des astreintes suivant la procédure requise. " On ne peut vouloir une chose et son contraire " lâche le Directeur de l'hôpital régional.