Santé de la mère et de l'enfant : Un taux de mortalité maternelle en dessous de 70 pour 100 000 naissances vivantes attendu d'ici 2030

Durant ces 20 dernières années, la santé maternelle a connu d'importants progrès au Sénégal. Le docteur Amadou Doukouré, Directeur de la Santé de la mère et de l'enfant au ministère de la Santé et de l’Action sociale, révèle qu'en Afrique de l'Ouest, le Sénégal occupe la deuxième place derrière le Cap-Vert, avec un ratio de mortalité maternelle de 236 pour 100 000 naissances vivantes, soit une diminution de 60 % de la mortalité maternelle. Pour la mortalité néonatale, il y a 21 pour 1000 naissances vivantes. Pour la mortalité Infanto juvénile, 37 pour 1000 naissances vivantes.





Bien que ces résultats soient appréciables, l'objectif des autorités est d'atteindre, d'ici 2030, un taux de mortalité maternelle en dessous de 70 pour 100 000 naissances vivantes, un taux de décès néonatals à 12 pour 100 000 naissances vivantes et un taux infanto juvenile à 20 pour 100 000 naissances vivantes.





Ainsi, leur défi est de concourir à la réduction de la mortalité maternelle néonatale. "Aujourd'hui, nous devons accélérer pour diminuer davantage ce taux de mortalité pour être au rendez-vous d'ici 2030. Parmi l'une des stratégies identifiées, il y a la surveillance des décès maternels néonatals, périnataux et la riposte qui permet l'identification de décès maternels par la notification, la collecte, l'analyse et aussi l'organisation des séances d'audit de décès maternels qui permettent la formulation et la mise en œuvre des recommandations. Une fois mise en œuvre, cela va permettre d'éviter les décès maternels", explique le Dr Doukouré.





Ainsi, en collaboration avec le Réseau africain d’épidémiologie de terrain (AFENET), 25 coordonnatrices en santé de la reproduction, des maîtresses sages-femmes des établissements publics de santé de la reproduction, ainsi que des majors des services de pédiatrie au niveau des hôpitaux ont été formés durant cinq jours.





C'est un programme reconnu au niveau mondial qui permet de faire des investigations de tout évènement de santé publique y compris les décès maternels et néonatals. "On voudrait aujourd'hui, au Sénégal, que tout décès maternel néonatal soit investigué pour voir ce qui est à l'origine. Qu'aurait-on dû faire et qui n'a pas été fait ?", assure le Dr Doukouré.





En outre, il a insisté sur l'accueil qui, selon lui, "est un intrant fondamental pour résoudre les problèmes que les usagers ont dans ces structures de santé. Le ministère de la Santé a d'ailleurs manifesté sa volonté politique par la mise en place d'une direction chargée de la qualité. Un guide a été élaboré pour améliorer l'accueil au niveau des services sanitaires. L'ensemble des prestataires seront formés sur le bon accueil qui est extrêmement important".