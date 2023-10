Santé maternelle : Ces défis qui persistent encore

Le Sénégal a élaboré et mis en œuvre divers plans et programmes qui ont permis d'enregistrer d'importants progrès dans le domaine de la santé maternelle. Mais des défis persistent encore.





En effet, le ratio de mortalité maternelle est passé de 392 décès/100 000 naissances vivantes (NV) en 2012 à 236/100 000 naissances vivantes en 2017. La mortalité néonatale est passée, elle, de 26 à 21 pour 1 000 naissances vivantes, entre 2012 et 2019. La mortalité infantile juvénile est passée de 65 à 37 pour 1 000 naissances vivantes, entre 2012 et 2019.





Il faut noter que le Sénégal continue de faire face à des défis pour la santé maternelle, néonatale et infantile à l'atteinte des Objectifs de développement durable de 2030 fixés à moins de 70 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes de 12 décès néonatals pour 1 000 naissances vivantes et de 25 décès d'enfants de moins de 5 ans pour 1 000 naissances vivantes.





« En dépit des efforts substantiels consentis par notre pays, l'équité dans l'accès aux soins continue de retenir l'attention de notre département et du gouvernement du Sénégal », explique le secrétaire général du ministère de la Santé et de l’Action sociale.





Sur les contraintes, Abibou Ndiaye parle du recrutement et de la rétention des spécialistes dans les zones périphériques et éloignées, la persistance des diverses barrières socioéconomiques et culturelles qui empêchent les femmes d'avoir accès aux SONU pendant la grossesse et l'accouchement, la redynamisation des soins de santé primaires avec renforcement des programmes relatifs aux agents de santé communautaire pour réduire les inégalités.









Des actes ont été aussi posés dans le domaine de la santé de la reproduction. Il s’agit, entre autres, de la décentralisation de la formation des agents de santé dans les régions, l'amélioration de la disponibilité des ressources humaines dédiées à la prise en charge de la santé du couple mère enfant par le recrutement dans la Fonction publique et la contractualisation de plus de 2 000 sages-femmes d'État, d'Infirmiers et de médecins. S’y ajoute la priorisation de la spécialisation des médecins en gynécologie-obstétrique, pédiatrie, anesthésie réanimation, l'amélioration de la disponibilité des produits et intrants d'importance vitale pour la santé de la mère et de l'enfant, jusqu'au dernier kilomètre.





Le secrétaire général du ministère de la Santé et de l’Action sociale cite aussi le renforcement des soins obstétricaux et néonatals d'urgence pour une meilleure accessibilité de la prise en charge des complications obstétricales, l'intensification de la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant au niveau clinique et communautaire, le renforcement de la couverture sanitaire universelle avec la gratuité de la césarienne et des soins chez les enfants de moins de 5 ans, le renforcement du programme élargi de vaccination qui passe de six à 12 antigènes, avec l'introduction de nouveaux vaccins comme l'hépatite B, le rotavirus, le pneumocoque, l'Haemophilus Influenzae et l'Human, Papilloma Virus.