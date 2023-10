Santé mentale : La problématique des droits des malades mentaux

La santé mentale doit être clairement placée dans le cadre des Droits de l’homme, afin de redéfinir l’aspiration à une bonne santé mentale en tant que droit humain fondamental. Du moins, selon une note technique du ministère de la Santé et de l’Action sociale rendue publique dans le cadre de la Journée mondiale de la santé mentale. Elle est célébrée ce jour à Tambacounda.















Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a célébré la Journée mondiale de la santé mentale au centre de santé mentale Djinkoré. D’ailleurs, le document revient sur les grands axes.













La santé mentale est « un état de bien-être dans lequel la personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et fructueux et contribuer à la vie de sa communauté ». Sur les statistiques issues de l’enquête nationale sur la santé mentale au Sénégal en 2023, la dépression sévère représente 1,5 %, le risque suicidaire 9,4 %, la consommation de cannabis 0,7 %, de cocaïne 0,2 % et il y a, enfin, l’épilepsie 3,7 %.









Dans ce sillage, le ministère veut garantir l’accès aux services de santé mentale, qui est une obligation et une responsabilité communautaire qui ne peut plus être ignorée. « L'accès à de meilleures conditions de vie, à la sécurité, à la nourriture, à un abri et à un logement sont tous nécessaires à la santé mentale des personnes. La santé mentale est un droit universel pour tous les citoyens du monde ».









Problématique des droits humains des malades mentaux









Des rapports du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'homme soulignent que les personnes souffrant de problèmes de santé mentale et de handicaps psychosociaux connaissent beaucoup de violation de leurs droits humains. « La maladie mentale est jusqu’à présent un sujet tabou dans certaines parties du Sénégal. Les malades mentaux sont cachés ou immobilisés par des enfermements ou des enchaînements. Ils sont considérés comme étant possédés et sont souvent victimes de rituels agressifs tendant à les purifier par des bastonnades ou des traitements dégradants. Ou tout simplement abandonnés, errant dans les rues. Ils sont exposés à des agressions, des accidents et des maladies. De nombreuses personnes nous racontent ce que signifie souffrir d’une maladie mentale ou avoir un membre de la famille atteint d’une maladie mentale » selon toujours le rapport.