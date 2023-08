Santé numérique : L’OMS lance une nouvelle initiative mondiale

Une nouvelle initiative mondiale sur la santé numérique vise à rassembler les pays et les partenaires en vue d’obtenir des résultats mesurables par divers moyens.







Il s’agit, selon un communiqué de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) d’élaborer des plans d’investissement clairs et axés sur les priorités à l’appui de la transformation de la santé numérique.





Elle va aussi améliorer la communication de l’information et la transparence des ressources de santé numérique, faciliter la mise en commun des connaissances et la collaboration entre les régions et les pays afin d’avancer plus rapidement.





Le communiqué mentionne aussi que l’initiative va soutenir des démarches faisant intervenir l’ensemble des pouvoirs publics en faveur de la gouvernance de la santé numérique dans les pays et renforcer le soutien technique et financier pour la mise en œuvre de la Stratégie mondiale pour la santé numérique 2020-2025 et de sa prochaine phase.





«L’OMS et ses partenaires ont annoncé d’importants engagements en espèces et en nature de la part de multiples parties prenantes afin de soutenir le lancement de cette nouvelle initiative».





La santé numérique a apporté la preuve qu’elle permettait d’obtenir plus rapidement des résultats en matière de santé à l’appui de la réalisation de la Couverture sanitaire universelle et des Objectifs de développement durable liés à la santé d’ici 2030. Les interventions de la santé numérique améliorent les soins de santé de bien des façons, qu’il s’agisse d’aider les individus à gérer leur parcours en matière de santé et de bien-être, de permettre aux prestataires de soins de respecter les lignes directrices et de proposer des soins de haute qualité ou encore de renforcer les systèmes de santé en améliorant les chaînes d’approvisionnement et la gestion de la main-d’œuvre.