Sauvegarde de l'information sanitaire à Kolda : Les partenaires sociaux s'engagent dans l'archivage des données

L'information sanitaire, un atout majeur dans la prise de décisions inhérentes à une meilleure santé des populations. Une information à remonter au plus haut niveau des décideurs. Suffisant pour que les partenaires sociaux de la direction régionale de la santé s'engagent à accompagner celle ci dans l'archivage des rapports de zones en vue de faciliter la saisie des données. En cas de levée d'un quelconque mot d'ordre des syndicats, l'information sanitaire ne disparaîtra pas des écrans ou des tiroirs.





Cet acte citoyen, les partenaires sociaux de la région médicale de Kolda l'ont évoqué au cours d'une importante rencontre d'identification des partenaires pour renforcer le soutien de la vaccination de routine. Et cela dans le cadre de la mise en oeuvre du projet "engagement communautaire et communication de risque pour la relance de la vaccination contre la Covid 19, et le renforcement du PEV de routine au Sénégal".





L'objectif de cette importante rencontre est de faire la cartographie des véritables partenaires capables de soutenir les actions en faveur des vaccinations Covid-19 et Programme Élargi de Vaccination (PEV).





Les prestataires de santé, les organisations de la société civile, les partenaires techniques et financiers, les partenaires sociaux, sont les collaborateurs de la région médicale dans l'exercice de ses missions. C'est pourquoi les conclusions de cet atelier serviront de tableau de bord pour un recentrage et un suivi des stratégies de la vaccination de routine.