Saytu Tension, une solution digitale pour prévenir les risques liés à l'hypertension artérielle

Une solution moderne et opportune pour surveiller votre tension et prévenir les risques liés à l'hypertension artérielle. Prenez le contrôle de votre santé cardio-vasculaire avec une application mobile intuitive et un agent conversationnel pour poser toutes vos questions en français et en wolof.





Les maladies non transmissibles (MNT) tuent plus de 40 millions de personnes dans le monde chaque année et 80% des décès prématurés liés aux MNT se produisent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire. Parmi ces maladies non transmissibles, l’hypertension artérielle (HTA) est la plus fréquente.





Au Sénégal, 45% des décès sont dus aux MNT selon le rapport de l’OMS 2022. Par ailleurs, l’Enquête STEPS effectuée en 2015 avait estimé que près de 30% des personnes âgées de 18 à 69 ans étaient hypertendues. Parmi ces hypertendus, seuls 17% étaient sous traitement et 8 % contrôlés.





Dans le cadre de la lutte contre les maladies cardio-vasculaires et métaboliques, le Ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS), à travers la Direction de Lutte contre la Maladie (DLM) met en œuvre son plan d'accélération de lutte contre les MNT 2023 - 2025 dont l’un des objectifs est de réduire de 20% les événements cardio-vasculaires aigus. Pour contribuer à l’atteinte de cet objectif, le projet CARDIO4DAKAR est mis en œuvre en collaboration avec la Fondation Novartis et IntraHealth International au niveau des 4 districts sanitaires du département de Dakar. Parmi les objectifs spécifiques figurent le renforcement du diagnostic précoce de l’HTA, l’amélioration du suivi des patients et la prévention primaire à travers la communication et le dépistage.





A cet effet, une solution digitale innovante dénommée SAYTU TENSION a été lancée le 27 janvier 2023 par le Ministère de la Santé et de l'Action sociale avec l'appui de la Fondation Novartis et son HealthTech Hub Africa, IntraHealth International (partenaire de mise en œuvre), et le consortium Baamtu et By Filling au Sénégal.





SAYTU TENSION a pour principal objectif d’aider les populations à connaître leur statut tensionnel et à bénéficier d’une prise en charge précoce et efficiente. Cette solution digitale est déclinée sous plusieurs composantes à savoir un site web pour la sensibilisation du grand public, un chatbot qui permet de poser toutes les questions en rapport avec l’hypertension artérielle en français et en wolof, et une application mobile de suivi des patients pour le personnel de santé et les acteurs communautaires.







Pour suivre l’évolution de ce projet, les événements phares et les messages de sensibilisation, suivez Saytu Tension sur les réseaux sociaux: