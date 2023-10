Se faire sucer le sein pour prévenir le cancer : Un médecin démêle le vrai du faux

Dernièrement, certaines femmes animatrices ou tout simplement qui se font appeler coach en sexologie, car faisant du sexe leur domaine de prédilection, ont véhiculé des messages de sensibilisation erronés. Ces femmes, vendeuses de produits érotiques pour la plupart, diffusent des messages sans fondement scientifique.





Ces mères de famille, pendant leurs chroniques de « dionguélogie » ( astuces de séduction), invitent les femmes à donner le sein à leurs partenaires afin d’éviter ou de prévenir le cancer du sein.





Sur le réseau social Tiktok, après qu’une fille a posé la question de savoir comment les ados comme elle et pas mariées doivent faire pour leur cas, un internaute lui a conseillé « d’aller se faire téter par son copain ».





Alors, pour lever toute équivoque sur cette affaire, Seneweb a contacté un médecin exerçant dans une structure sanitaire de la place. D’après Dr Diallo, “il s’agit de l’allaitement maternel car l’étude faite était avec l'allaitement maternel”.





“Le phénomène de sucer de façon sensuelle les seins n'était pas un facteur d'étude. On parle carrément de téter le sein à visée nourricière et non à visée sensuelle et sexuelle”, précise le spécialiste.