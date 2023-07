Sédhiou : Enrôlement des groupes vulnérables dans les mutuelles de santé

Étendre la couverture du risque maladie à travers les mutuelles de santé, améliorer l’accessibilité financière aux soins de santé de qualité suivant le paquet de services offerts par l’assurance maladie communautaire et permettre d'accroître le taux de couverture du risque maladie. Tel est l’objet de la tournée régionale du Service régional de l’action sociale.





Mamadou Ibrahima Ndiaye, dans le souci de promouvoir la prise en charge sociosanitaire et l’autonomisation des populations vulnérables, a organisé, en collaboration avec le projet USAID Owod et les autres secteurs concernés une tournée régionale de plaidoyer. Il s’est agi de mettre en exergue les réalisations de l’État en la matière et de solliciter l’appui des collectivités territoriales et les autorités administratives pour renforcer l’enrôlement des groupes vulnérables au niveau des mutuelles de santé communautaires.







Convaincu que la participation et l’inclusion sociale sont des défis majeurs pour le développement humain, le Service régional de l’action sociale a initié cette tournée de proximité pour montrer que l’efficacité des actions de développement dépend en très grande partie de la participation des groupes les plus vulnérables. C’est ce qui justifie la mise en place par l’État des programmes de filets sociaux matérialisés notamment par la carte d’égalité des chances (CEC), les bourses de sécurité familiales (BSF), la couverture maladie universelle (CMU)







. À côté, la Direction de l’action médicosociale a récemment contribué à l’élargissement de la couverture sanitaire universelle à travers la décentralisation de la signature de conventions avec des structures sanitaires comme l’hôpital régional de Sédhiou.





Les maires rencontrés durant cette tournée à travers les départements de Bounkiling, Goudomp et Sédhiou ont unanimement magnifié cette initiative et ont pris des engagements fermes pour renforcer leurs contributions pour l’enrôlement de ces groupes vulnérables dans les mutuelles de santé. Ces élus locaux ont ainsi promis d’en faire une priorité lors des prochains débats d’orientations budgétaires.