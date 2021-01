Sénégal : « Les jeunes meurent de plus en plus du coronavirus » (médecin)

Décès de jeunes de Coronavirus au Sénégal

C’est une révélation du médecin-chef du district sanitaire de Thiès. Loin de l'idée que s'en font bon nombre de Sénégalais, la frange jeune commence à pâtir de la pandémie à coronavirus selon Docteur Moustapha Faye.





« Des jeunes meurent de plus en plus du coronavirus. Hier, nous avons enregistré un décès d’un jeune de 35 ans. Je demande aux jeunes d’être plus vigilants», a-t-il appelé.





Autre information de taille livrée par Moustapha Faye, c’est le nombre élevé de cas de Covid-19 qui parfois ne figurent pas dans les résultats des communiqués journaliers du ministère de la Santé et de l’action sociale. Pour, lui cela s’explique par le fait que beaucoup de Sénégalais refusent de faire le test et pourtant, nombreux sont de potentiels porteurs du virus.





« Il y a beaucoup de contaminations, les cas communautaires dépassent de large les cas contacts. Je suis sûr que les cas sont beaucoup plus nombreux et probablement cela est dû au fait que ces Sénégalais ne veulent aller à l’hôpital. Autrement, vous verrez qu’il y a plus de cas », avance Dr Faye.

Dans le même sillage, il a fait état de la présence réelle de la pandémie au Sénégal en général et en particulier à Dakar et Thiès. Ce qui justifie à ses yeux le couvre-feu dans ces deux régions.





« Les résultats que nous donnons sont des échantillons. C’est-à-dire des cas réels. C’est ce qu’on appelle l’incidence. Donc, le couvre-feu se justifie à Thiès et dans la capitale sénégalaise » dira-t-il.