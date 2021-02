Sénégal: Retour en juillet du Navire-Hôpital "Mercy Ships

Le navire-hôpital Africa Mercy va reprendre ses activités au Sénégal. Après un premier passage qui a permis de réaliser des opérations chirurgicales complexes sur 1400 Sénégalais et de former plus de 1200 professionnels de santé, il sera de retour en juillet prochain.Le Sénégal va également accueillir en mars 2022 le Global Mercy qui est le plus grand bateau hôpital au monde.Pour rappel, dans le cadre d’une mission humanitaire, le navire-hôpital Africa Mercy devait séjourner au Sénégal d’août 2019 à mai 2020. Il avait à bord quelque 400 volontaires. Il était équipé de cinq blocs opératoires, de 82 lits, d’un scanner, d’un équipement complet pour des radios à rayon X, ainsi que d’un laboratoire. Et devait proposer des soins médicaux gratuits à quelque 3.000 patients sénégalais, avec des interventions chirurgicales relatives notamment à l’orthopédie, à la pédiatrie, à la chirurgie maxillo-faciale, à l’ORL, à la chirurgie reconstructive plastique, gynécologique et dentaire.Cependant, le Président Macky Sall salue ce modèle de coopération avec Mercy Ships.