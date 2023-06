Sida : Au Sénégal, 2% des malades ne sont pas identifiés

La situation du Vih reste inquiétante malgré la baisse de la prévalence nationale. Au Sénégal, 41 000 personnes vivent avec le Vih, les 37000 connaissent leur statut de sérologie et les 4000 restant ne sont pas identifiés.







Le Sénégal s' inscrit dans la dynamique de mettre fin au Vih/Sida d’ici 2030. En effet, Mame Mor Fall, chargé des programmes de l’Alliance nationale des communautés pour la santé (Ancs), explique que dans la perspective de mettre fin à l’épidémie d’ici 2030, personne ne doit être laissée en rade. « Il y a 2% qui vivent avec le Vih qui ne sont pas identifiés ; c’est un travail que nous sommes en train de faire avec ces formations parce que ce sont des personnes qui se cachent » affirme-t-il.