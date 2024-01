Tensions à l'hôpital de Saint-Louis : Le personnel s'oppose à l'installation du nouvel ACP





Une vive tension règne à l'hôpital régional de Saint-Louis où le personnel s'est énergiquement opposé à l'installation du nouvel agent comptable particulier (ACP). Sous la houlette de Moustapha Diop, représentant du personnel au conseil d'administration et porte-parole de l'Alliance des syndicats, les employés de l'hôpital de Saint-Louis se sont massivement opposés à l'installation de M. Ndoye en tant que nouvel ACP.





En effet, ce mercredi, Amadou Lamine Ndoye était venu pour prendre ses fonctions, mais le personnel, uni dans sa mobilisation, s'est rassemblé devant le bureau du directeur pour empêcher l’installation. Des protestations ont conduit au départ de ce dernier sans que la prise de service ne puisse se dérouler comme prévu.





Moustapha Diop, dans sa déclaration, a souligné la détermination du personnel à maintenir cette mobilisation jusqu'à ce que leurs revendications soient totalement satisfaites. Il a clairement exprimé le souhait du personnel de voir le nouvel ACP retourner d'où il vient. "Nous n'accepterons pas que cet individu prenne ses fonctions ici à l'hôpital. Il peut effectuer son installation ailleurs, mais au sein de l'hôpital, il ne travaillera pas paisiblement. Nous sommes prêts à paralyser le fonctionnement de cet établissement sans aucune limite, si nécessaire", a déclaré M. Diop.





Le représentant du personnel appelle également les autorités de la région d’assumer leurs responsabilités pour garantir à la population de Saint-Louis des soins de santé sans perturbations majeures au niveau de l'hôpital régional.





La situation reste tendue, mais il est possible que des négociations et des discussions entre le personnel, les autorités de la région et la direction de l'hôpital soient entamées pour résoudre ce différend, au grand bonheur des usagers de l’hôpital de Saint-Louis.