Tests Covid-19 : 6 nouveaux laboratoires agréés

Les structures en mesure de faire des tests Covid-19 au Sénégal s’agrandissent. Depuis le début de cette pandémie sur le territoire sénégalais, le 2 mars dernier, il n’y avait que l’Institut Pasteur de Dakar (Ipd) au 36, avenue Pasteur à Dakar, dans le centre-ville.





Après quelques mois de lutte, l’Etat a élargi les domaines des diagnostics. Ainsi, l’Institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique et de formation (Iressef) sis au Pôle urbain de Diamniadio, le Laboratoire de bactériologie-virologie de l’hôpital Aristide Le Dantec (Lbv Hald) au 30, avenue Pasteur de Dakar, le Laboratoire national de santé publique (Lnsp, ex-Riaom) au quartier 10e en face de la Croix-Rouge à Thiès, et le Laboratoire de l’hôpital de Ouakam (HMO), au km 8, route de Ouakam à Dakar sont intervenus pour accélérer le plan de riposte dans la décentralisation des tests.





Et ce 5 février, le ministère de la Santé et de l’Action sociale, à travers une note d’information, a renseigné sur les nouvelles structures habilitées à faire des tests de diagnostic de la Covid-19 par Rt-Pcr. Il s’agit du site supplémentaire de prélèvement de l’Institut Pasteur de Dakar (Ipd) sur la Vdn, à côté de la gendarmerie de la Foire, du site supplémentaire de prélèvement de l’Iressef qui se trouve à Ngor, en face du stade de Ngor, du Laboratoire de l’hôpital Principal de Dakar (Hpd), au 1, avenue Nelson Mandela à Dakar, et du Laboratoire de bactériologie-virologie de l’hôpital Fann (Lbv Fann), sis à l’avenue Cheikh Anta Diop de Dakar. Le Laboratoire de bactériologie-virologie de l’hôpital Dalal Jamm (Lbv Dj) qui se situe à la cité Aliou Sow de Guédiawaye et celui du Centre médical inter-armée du camp Lemonnier (Cima), sur l’avenue du Centenaire du boulevard de la Commune de Dakar qui en font désormais partie.