THIÈS - Dre Marie Khemesse Ngom Ndiaye : Notre seul credo, c'est de réduire les souffrances des populations, en termes de santé et d'action sociale

«Notre seul credo, aujourd'hui, c'est de réduire les souffrances des populations en termes de santé et d'action sociale». Ces propos ont été tenus ce jour à Thiès par la ministre de la Santé et de l’Action sociale. Elle procédait à l’inauguration du service d’accueil et d’urgence (SAU) du centre hospitalier régional Ahmadou Sakhir Ndiéguène.



« Une entité extrêmement importante dans un établissement sanitaire régional qui, aujourd'hui, est à près de 70 km de Dakar, mais également regorge de beaucoup de potentialités », souligne la docteure Marie Khemesse Ngom Ndiaye.



Elle rappelle que « Thiès est un carrefour routier, mais également ferroviaire et aérien avec, aujourd'hui, l'aéroport international Blaise Diagne. Également, Thiès, en termes de tourisme, est, aujourd'hui, assez bien dotée d’infrastructures. Notre rôle, aujourd’hui, et le grand défi, c'était de mettre en place ce qu'on appelle une cellule d'accueil des urgences aux normes ».



Une structure dotée de près d'une trentaine de lits, avec des équipements aux normes standards. La ministre de la Santé et de l’Action sociale trouve cela «extrêmement important » parce que, remarque-t-elle, « on avait évalué, il y a de cela quelques années, la situation des infrastructures des entités d'urgence au Sénégal, aussi bien au niveau des hôpitaux régionaux que des centres de santé et, naturellement, aujourd'hui, sur la table du président de la République, nous avions mis tous les dossiers et grâce à son appui, mais également ses orientations, nous sommes en train de mettre aux normes tout ce qu'on appelle entité d'appui pour les urgences ».