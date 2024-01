Touba : Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye inaugure le nouveau Pôle médical du Centre Hospitalier National Matlaboul Fawzeyni

En présence des autorités administratives et locales, des chefs religieux des élus, des notables coutumiers, du personnel socio-sanitaire , des acteurs communautaires et des populations, Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye, Ministre de la Santé et de l’Action sociale, a présidé ce jeudi 4 janvier 2024 la cérémonie d’inauguration du pôle médical, extension de l’hôpital Matlaboul Fawzeini de la ville sainte de Touba.





Construit par la communauté mouride, il y a 20 ans, le Centre Hospitalier National Matlaboul Fawzeini de Touba, était la structure sanitaire de référence de la localité. Le bâtiment souffrant du poids de l’âge, mais aussi ne pouvant plus contenir toutes les prestations demandées, le Ministère de la Santé et de l'Action sociale s'est engagé à l'extension des services dans un nouveau pôle.





Ce nouveau pôle regroupe les services de chirurgie, de la maternité, du bloc opératoire et de la réanimation.





Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye a saisi l’opportunité pour rappeler que le Président de la République Son Excellence Monsieur Macky SALL, décline dans sa vision « Un Sénégal où tous les individus, tous les ménages et toutes les collectivités bénéficient d’un accès universel à des services de santé et d’action sociale de qualité sans aucune forme d’exclusion ».





Ce nouveau bâtiment non seulement va permettre d’assurer la sécurité des soins, mais aussi renforcer considérablement les capacités de prise en charge du Centre Hospitalier National Matlaboul Fawzeyni de Touba, structure très fréquentée par les populations de Touba et qui reçoit aussi bien des malades venant aussi des autres régions du pays Ce pôle médical, bâtiment de cinq niveaux, comprend :





• Au rez-de-chaussée : la maternité avec une unité d’accueil, des salles d’accouchement, de travail et deux salles opératoires pour la prise en charge des urgences obstétricales ;





• Au 1er étage : le bloc opératoire central avec 4 salles opératoires et une unité de stérilisation, un service de réanimation avec 9 lits entièrement équipés ;





• Au 2ème étage : l’unité d’hospitalisation de la maternité avec une capacité de 40 lits ;





• Au 3ème et 4ème étage : l’unité d’hospitalisation de la chirurgie avec une capacité de 80 lits, est dotée de mini-suites ;





• Au 5ème étage, un restaurant avec une vue panoramique sur la Ville sainte.









L’édifice va contribuer fortement au relèvement du plateau technique par :









- L’augmentation de la capacité d’accueil qui va passer à 340 lits et 11 salles opératoires ;





- La mise en place d’équipements de dernière génération ;





- L’amélioration de l’hôtellerie ;





- Le désengorgement du service d’accueil des urgences et de la maternité.





Dans son propos, Madame le Ministre de la Santé et de l’Action sociale a remercié le Fonds Souverain d’Investissement Stratégique (FONSIS), partenaire privilégié du département dans différents projets structurants, qui a contribué à l’édification de ce nouveau bâtiment.