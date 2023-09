[Sexo] Tout ce que vous devez savoir sur le sexe après l'accouchement

Quand on met au monde un enfant, on parle beaucoup de «l'avant», encore plus du «pendant» mais un peu moins de «l'après». Pourtant, cette naissance est le point de départ d'une révolution de l'intime, du corps et de la psyché de la femme, tout comme de celle du couple. Ce dernier doit s'adapter aux bouleversements entraînés par l'accouchement, tant sur le nouveau quotidien qu'au niveau sexuel. Quatre professionnels reviennent sur les principales interrogations, idées reçues et parfois appréhensions, du sexe post-partum.







L'accouchement déforme l'appareil génital, agrandit l'orifice du vagin

Vrai. Pendant la grossesse, la vulve et le vagin peuvent enfler sous l'effet hormonal et changer de couleur à cause de l'afflux sanguin. «C'est une adaptation naturelle pour permettre l'accouchement par voie basse, explique Camille Le Ray, professeure des universités et gynécologue obstétricienne à la maternité de Port Royal. Les tissus vont se distendre de façon importante pour laisser passer la tête et le corps entier du bébé.»





Si cette action physiologique peut impressionner en causant des étirements intenses, voire parfois des lésions musculaires, «on observe en temps normal une récupération spontanée, avec un retour quasi parfait à la taille normale», avance Sylvie Billecocq, kinésithérapeute et présidente du conseil scientifique de l'association française de rééducation en pelvi-périnéologie.





Cependant, cette sensation d'être «plus large» varie d'une femme à l'autre et peut ainsi disparaître au bout de «quelques semaines à quelques mois», selon les patientes, ajoute la gynécologue obstétricienne Camille Le Ray. Dans tous les cas, cette dernière sera contrôlée par les professionnels de santé - gynécologue, médecin ou sage-femme - lors de la première visite post-partum. «Si besoin, ils préconisent à la patiente de consulter un dermatologue vulvaire ou un gynécologue spécialisé, qui lui proposera un traitement adapté, via des techniques par radiofréquence et ultrasons sur la muqueuse vulvo-vaginale», indique Camille Le Ray.





Une césarienne ou une épisiotomie peuvent retarder la reprise de la sexualité

Vrai. Les premiers jours et premières semaines après l'accouchement, des saignements surviennent jusqu'à ce que le col se referme. Si la mise au monde s'est déroulée par voie basse et sans encombre, les jeunes mères peuvent reprendre une vie sexuelle passée ce processus. «On élimine le risque d'infection respectant cette pause», informe Nathalie Perrillat, sage-femme à la maternité de Port Royal. En revanche, en cas de césarienne ou d'épisiotomie et selon le degré de déchirure, la pause va être rallongée. «En cas de déchirures profondes ou sévères, touchant par exemple le sphincter, il faudra attendre que les points de suture se résorbent, remarque la gynécologue obstétricienne Camille Le Ray. Mais que l'on se rassure, le vagin est un organe qui cicatrise extrêmement bien.»













Et même quand les points tombent, il arrive que la cicatrice soit encore douloureuse. «Si elle est raide au toucher ou très gonflée, cela va gêner le mouvement lors des rapports sexuels, observe la kinésithérapeute Sylvie Billecocq. Il existe des techniques de massage spécifiques à réaliser chez la sage-femme ou le kinésithérapeute pour la mettre en tension ou l'aider à se relâcher.» «Le massage de la vulve ou de la cicatrice de la césarienne permet de remettre doucement du mouvement, d'assouplir les tissus et d'aider les adhérences sur cette zone», abonde Camille Bataillon, sexologue clinicienne et cofondatrice de la plateforme de téléconsultations en sexologie Mia.co.





Les zones érogènes et les sensations internes ne seront plus les mêmes

Vrai et faux. En fonction de son histoire personnelle, de sa relation de couple et de sa grossesse, chaque accouchement est personnel et unique. «Dans certains cas, à force de subir de nombreux examens et d'être prise en charge par différentes personnes, qui vous touchent quasi systématiquement, il peut survenir une déconnexion entre le corps et l'esprit», relate Camille Bataillon, auteure de Réinventer sa vie intime après bébé (1). Sans compter sur la dépréciation de son corps qui peut découler des changements physiques visibles – ventre élargi, seins volumineux, vergetures – et qui viennent «fissurer» l'estime de soi. «Cela peut être une vraie charge mentale qui vient polluer les rapports sexuels et le plaisir qu'on en retire», souligne la sexologue clinicienne.





Pour y remédier, la spécialiste recommande le peau à peau. «Pour se reconnecter à soi, il faut toucher cette nouvelle enveloppe corporelle. Cela passe par la masturbation ou même le simple fait de poser ses mains sur son sexe, ou encore de mettre de la crème avec attention sur l'ensemble de son corps», suggère Camille Bataillon. On n'hésitera pas non plus à communiquer à son partenaire les zones qui nous mettent mal à l'aise ou celles plus sensibles comme la poitrine pendant l'allaitement. «La communication dans les couples est d'or», résume-t-elle.













Il faut attendre la rééducation périnéale avant de revenir à la pénétration vaginale

Faux. Si le périnée, cet ensemble musculaire venant fermer le bassin, est malmené par la mise au monde de l'enfant en générant à la fois un étirement et une compression, sa rééducation n'est «pas systématique» pour reprendre la pénétration vaginale, insiste la kinésithérapeute Sylvie Billecocq. «La rééducation est indiquée en cas de manifestations de troubles anatomiques, type béance vulvaire ou descente d'organes, et de troubles de la continence, urinaire ou anale», précise la professionnelle. Or, d'après elle, 85% des incontinences urinaires post-partum se résorbent spontanément dans les trois mois et 75% des descentes d'organes modérées sont asymptomatiques.





Néanmoins, l'impact de cette rééducation sur la sexualité n'est pas à ignorer, soutiennent la sexologue et la sage-femme. «Le fait d'apprendre à contracter-relâcher le périnée permet un afflux sanguin et ainsi une meilleure sensibilité dans cette zone lors des rapports sexuels, précise la cofondatrice de Mia.co, Camille Bataillon. Certains exercices agissent aussi sur la détente et ainsi la lubrification.» «Cette rééducation est primordiale pour reprendre confiance en soi. Quand elle se déroule avant les rapports, généralement 6 à 8 semaines après l'accouchement, via une thérapie manuelle ou de l'électrostimulation, elle va aider les femmes qui ont des difficultés à se réapproprier ce corps en douceur», poursuit la sage-femme Nathalie Perrillat.









Les premiers rapports sont douloureux

Vrai et faux. Si les premières pénétrations vaginales restent généralement inconfortables, une douleur forte et persistante n'est pas normale et est un réel motif de consultation chez un professionnel de santé, insistent les spécialistes. «L'origine de cette douleur dépend d'un ensemble de facteurs : l'appréhension du rapport, la fatigue, le stress», résume Camille Le Ray, gynécologue obstétricienne à la maternité de Port-Royal. Dans le cas d'une déchirure, cela indique également que la cicatrisation n'est pas tout à fait guérie.





Une sécheresse vaginale provoque aussi cet inconfort. «L'allaitement entraîne une baisse d'œstrogènes pouvant assécher notamment le vagin, note la sexologue Camille Bataillon. Dans ce cas, l'usage de gel lubrifiant ou hydratant est plus que recommandé.» «Les exercices de sophrologie, de yoga ou d'autohypnose participent également à travailler sur la respiration et, in fine la relaxation», conseille la sage-femme Nathalie Perrillat.





En situation d'allaitement, des pertes de lait peuvent survenir lors de l'orgasme

Vrai. «L'excitation et l'orgasme durant un rapport sexuel entraînent un pic d'ocytocine (hormone du bien-être, NDLR) et favorise l'éjection de lait», rapporte Nathalie Perrillat. De quoi déstabiliser la jeune mère et son partenaire. «Certaines personnes se sentent mal à l'aise, d'autres arrivent à en rire. Si vous n'arrivez pas à passer outre, je recommande de garder le soutien-gorge d'allaitement pendant le rapport», propose la sexologue Camille Bataillon.





Le sexe ne sera plus jamais aussi bien qu'avant

Vrai et faux. Là aussi, chaque situation est différente. «Le consentement est l'une des fondations du couple. Par rapport au désir et à la libido, gardez en tête que le plus important n'est pas le "quand", mais l'envie», assure Camille Bataillon. Parmi ses patients, la sexologue clinicienne a observé des couples qui ressortaient de cette expérience de la parentalité beaucoup plus soudés, «où la femme conscientisait enfin son corps et se sentait puissante après avoir accouché».





La spécialiste suggère aux parents d'anticiper cet «après» de l'intime avant même l'accouchement. «C'est un tremplin pour repenser sa sexualité, sans jugement et avec curiosité, de se planifier des moments intimes, de s'octroyer à la fois du plaisir pour soi et pour deux, sans forcément passer par la pénétration, conclut-elle. Tout cela demande du temps et de la bienveillance.»