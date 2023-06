[Bien-être] Trois choses à savoir pour bien vivre avec l’asthme

L'asthme est une maladie inflammatoire chronique des bronches qui se manifeste par : des crises d'essoufflement, une toux, une respiration sifflante et, parfois, une gêne respiratoire permanente.







Qu’est-ce que l’asthme ?





L'asthme provient de l'association d'une prédisposition génétique à l'allergie et de facteurs environnementaux favorisants, comme les pollens, les acariens, les squames et poils d’animaux, les blattes, les moisissures, etc. Bien que l’on retrouve souvent une prédisposition familiale à la survenue de l'asthme, sa transmission des parents à leurs enfants n'est pas systématique selon le docteur Pape Samba Agne, pneumologue allergologue.





L’asthme est un problème de santé publique qui sévit dans tous les pays quel que soit le niveau de développement mais 80% des décès qui sont liés à cette pathologie surviennent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires.





Cette situation s’explique en grande partie par une insuffisance de diagnostic, la surveillance et la prise en charge thérapeutique de la maladie. C’est une maladie coûteuse, qui entraîne une charge économique et psychosociale pour le patient, sa famille et la société. Au Sénégal, la prévalence de l’asthme est en nette augmentation.





C'est quoi la crise d'asthme ?





Les bronches de l’asthmatique sont anormalement sensibles à certains facteurs comme l'exercice physique. « Quand vous avez des difficultés à monter trois étages avec des amis qui ont le même âge que toi et que tu n’y arrives pas, c’est parce qu’il y a un problème chez-toi », explique le spécialiste.





Entre autres facteurs, le docteur cite le froid, la fumée de cigarette ou l’exposition à des substances responsables des réactions allergiques (allergènes).





La sensibilité des bronches est la conséquence de leur inflammation permanente. L’Organisation mondiale de la santé estime la proportion d'asthmatiques dans la population à environ 5 % chez les adultes et 10 % chez les enfants. A travers le monde, on dénombre 200 millions d'asthmatiques sur notre planète. Les crises de cette maladie sont une urgence qu’il faut prendre en charge rapidement pour améliorer la qualité de vie du patient et éviter qu’il ait une issue grave jusqu’à la mort.





Quel traitement ?





La prise en charge de l’asthme repose principalement sur un traitement de fond associant des anti-inflammatoires et des médicaments dilatant les bronches. Il s’agit de de corticoïdes administrés par inhalation, à prendre tous les jours, très souvent associés à des bronchodilatateurs à action longue durée.





Lorsque l’inflammation des bronches provoque une crise d’asthme, des corticoïdes peuvent être pris par voie orale, en plus de bronchodilatateurs d’action rapide qui permettent le plus souvent d’enrayer la crise d’asthme modérée. L’asthme ne peut être traité définitivement, malgré la possibilité de phases de rémission parfois assez longues.





Si vous souffrez d’asthme chronique, vous devrez suivre un traitement de fond sur un temps assez long, mais pas forcément à vie. Il comprend l’inhalation de corticoïdes ou d’anti-leucotriènes, qui peuvent être complétés par des bronchodilatateurs. Un suivi par un pneumologue est conseillé pour surveiller votre capacité respiratoire et adapter le traitement en fonction des tests qu’il vous fera passer.





Différents traitements sont administrés contre la crise. Les bronchodilatateurs type Ventoline aident le patient à retrouver son souffle normal. En vérité, le médicament dilate les bronches. Alors que le traitement à base de corticoïdes est prescrit en fonction de l’examen médical.On conseille généralement de la Ventoline° ou du Bricanyl à prendre même avant l’activité sportive. Comme l’explique le site Vidal, ces traitements de l’asthme sont de courte durée d’action, mais très efficaces. Vous pouvez continuer votre traitement pour réduire les signes de l'asthme même lors d’infections virales comme la covid-19 ou la grippe.