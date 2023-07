Trouble de l’érection : un gel plus efficace qu’un porno ?

Disponible sans ordonnance, une crème est en vente depuis peu sur Internet et dans certaines pharmacies européennes. Ses vertus contre les problèmes d’érection ont tout du placebo.







Selon un sondage Ifop publié en mai 2019, 21 % des hommes rencontrent régulièrement des problèmes d'érection. Pourtant, peu sont ceux à oser aborder le problème avec leur médecin, préférant essayer d'y remédier en visionnant des vidéos pornographiques (43 % des hommes ayant déjà rencontré des problèmes d'érection, selon le même sondage) ou en achetant sur Internet des produits supposés aphrodisiaques.





Or, voilà que dans ce vaste marché des troubles érectiles, le laboratoire néerlandais Vemedia commercialise, depuis le printemps, un gel érectile Eroxon StimGel. Disponible sans ordonnance dans les pharmacies belges et en quelques clics sur Internet, il s'applique directement sur le pénis. « Au cours de l'étude clinique, 60 % des érections se sont produites dans les 10 minutes suivant l'application du gel et la majorité d'entre elles ont permis d'avoir un rapport sexuel réussi », peut-on lire dans le communiqué de presse publié par Vemedia au moment du lancement d'Eroxon Stimgel.





Sauf que l'étude clinique à laquelle fait référence ce communiqué de presse avait été réalisée pour tester l'efficacité d'un gel à base de glycéryl trinitrate, une molécule connue pour son action de dilatation des artères… mais que l'on ne retrouve pas dans la composition d'Eroxon Stimgel ! Le Point a contacté David Ralph, professeur d'urologie à l'University College London et coauteur dudit essai clinique.







Eau et glycérine





« Nous avons testé le gel de glycéryl trinitate contre un placebo. Ce dernier s'est finalement révélé aussi efficace et sans effet clinique, d'où sa commercialisation sans ordonnance sous le nom d'Eroxon Stimgel », nous a-t-il répondu. Autrement dit, le laboratoire a donc décidé de mettre en vente le placebo – à base d'eau et de glycérine – utilisé dans son essai en lieu et place du produit testé !





Mais pour Ronald Virag, le « père » du très fameux Viagra, andrologue au sein du Centre d'explorations et traitements de l'impuissance, à Paris, « cela n'est vraiment pas sérieux : on sait très bien que n'importe quel placebo fonctionne chez 30 % des patients souffrant de troubles érectiles ». Et puis, ajoute-t-il, « l'effet positif du placebo dans cet essai clinique est d'autant moins surprenant qu'ont été exclus les patients les plus atteints, notamment ceux pour lesquels les troubles érectiles s'expliquaient par une autre pathologie ».