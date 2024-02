Tuberculose : plus de 700 cas et 4 décès à Guédiawaye

Les autorités sanitaires tirent la sonnette d’alarme sur l’évolution de la tuberculose dans la banlieue dakaroise notamment à Guédiawaye.



L’Assistante infirmière chargée du traitement de la maladie dans ce département, Hélène Dako Dia, dénombre « 734 cas et 4 décès enregistrés durant l’année 2023.»



Reprise par WalfQuotidien, elle ajoute : « Cette année 2024, rien que pour le mois de janvier, 68 cas de tuberculeux toutes formes confondues ont été recensés. »



Des statistiques révélées au cours d’un atelier organisé par le Réseau national des associations de lutte contre la Tuberculose (Rn/Aslat), ciblant les délégués de quartier.



S’exprimant à l’occasion, la présidente de la section féminine du Rn/Aslat, Adji Fatou Ndiaye Seck, a tenu à rappeler que « la tuberculose est une maladie pulmonaire contagieuse qui peut même tuer » avant de déplorer que « malheureusement, les populations méconnaissent la maladie. »



Pire, enchaîne-t-elle, « les statistiques délivrées par la représentante du médecin-chef du district témoignent de l’ampleur de la maladie et si elle n’est traitée peut entraîner des complications. D’où la nécessité de la vigilance chez les populations. »



Le coordonnateur du Rn/Aslat, Adama Niang, affirme que les dernières statistiques sur le taux de connaissance de la maladie font état de 61,8%. « Il faut qu’on fasse comprendre au public que la maladie existe, et qu’elle est favorisée par la promiscuité », lance-t-il.