[Retro 2022] : Une année de scandales médicaux !

Retro sur les scandales médicaux au Sénégal

L'histoire d’Astou Sokhna et de Mamy Doura Diallo sont des exemples parmi tant d'autres scandales médicaux qui ont attristé le Sénégal et, partout ailleurs. 2022 a bien vécu le danger d’une non prise en charge adéquate des cas urgents. Rétro !





Astou Sokhna-Les mots qu’elle a lâchés font froid dans le dos : «opérez moi, car je ne sais pas si je serai encore là demain ». En vain. Astou Sokhna n’aura pas bénéficié d’assistance médicale. Ses derniers instants dans ce monde ont été douloureux. Finalement, elle décède en couche, avec son bébé, à la maternité de l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. C’était le 1er avril 2022.





Tout le Sénégal est choqué par cet évènement. Même si les décès maternels sont nombreux dans ce pays.





Le ministère de la Santé et de l’Action sociale va envoyer 3 missions à Louga. La première est une mission d'inspection administrative, la deuxième est chargée de faire l'audit technique du décès de la patiente et la troisième s'est rendue dans cette région pour apporter à la famille de la défunte l'accompagnement psychosocial nécessaire.





Là, les sanctions ont commencé à tomber. Le mercredi 13 avril, lors du Conseil des ministres, le président de la République, Macky Sall, a limogé le Directeur de l’hôpital, Amadou Guèye Diouf. Ce dernier est remplacé par Mouhamed Abdallah Guèye. Les 6 sages-femmes dont Penda Diack sont attraites devant le Tribunal de grande instance (TGI) de cette localité.





Après deux renvois, l’affaire est plaidée, le 5 mai 2022. Le délibéré est prononcé le 11 mai. Reconnues coupables pour non-assistance à personne en danger, trois d’entre-elles sont condamnées à 6 mois assortis de sursis. Plus chanceuses, les 3 autres ont obtenu la relaxe. Là où, le parquet avait requis une peine d’un an dont un mois de prison à l’encontre de 4 des 6 sages-femmes jugées. Pas plus.





Mamy Doura Diallo: Les circonstances du décès avaient suscité une vive indignation au Sénégal. Le 30 août 2022, à 13 h 50, les services de la maternité du centre de santé de Kédougou ont reçu Mamy Doura Diallo en dilatation complètement avec engagement de la tête du bébé. Au cours d’une intervention chirurgicale, la dame, âgée de 37 ans, a rendu l’âme.





Au lendemain de ce drame, le parquet de Kolda a ordonné une autopsie. L’opératrice économique devait initialement accoucher par césarienne comme pour son premier enfant. Mais le gynécologue décide que ce sera par voie basse. Pendant au moins trois heures (16h-19h) de travail, seule la tête du nourrisson est sortie. C’est au moment d’extraire le reste que l’équipe médicale a arraché la tête du bébé.





Pour sauver Mamy Doura Diallo, la décision est prise de procéder à une césarienne. Mise sous anesthésie générale, alors qu’elle avait une hémorragie interne, la victime décédera d’une crise cardiaque.





Le jeudi 1er septembre, le gynécologue Léon Mbada Faye, l’anesthésiste Aziz Dioum et l’infirmier de poste Bacary Diakhaté sont arrêtés. Suffisant pour que l’Association sénégalaise des gynécologues-obstétriciens (ASGO) et le Syndicat autonome des médecins du Sénégal (SAMES) parlent d’arrestation abusive. Le système sanitaire est paralysé pour réclamer leur libération. Le ministère de la Santé et de l’Action sociale disculpe ses 3 agents.





Pour apaiser la tension, le juge d’instruction près le Tribunal de Grande instance de Ké­dougou a inculpé les trois agents impliqués pour homicide volontaire et complicité de ce chef de prévention sans les envoyer en prison. La liberté provisoire est actée en lieu et place d’un placement sous mandat de dépôt requis par le parquet. Depuis…





Bébé déclaré mort par erreur : Le 06 mai 2022 à 12 h 50, le Commissaire central adjoint de Kaolack informait le Procureur de la République de la présence au sein dudit service de sécurité publique, d’un père de famille qui signalait le sort de son enfant déclaré mort par les soignants, avant qu’il ne découvrait lui-même que l’enfant, déjà acheminé à la morgue de l’hôpital régional de Kaolack, présentait des signes de vie.





Une descente sur les lieux a permis, au ministère public, de relever la réalité de l’information et le constat de réadmission de l’enfant aux soins.





«Durant la nuit, l’enfant, souffrant d’une pathologie assez grave, succombait des suites de sa maladie l’ayant exposé à des détresses respiratoires aiguës», a relaté le procureur, Cheikh Dieng dans un communiqué daté du samedi 7 mai.





L’aide-infirmière, Seynabou Dieng est alors poursuivie pour mise en danger de la vie d'autrui et usurpation de fonctions de médecin. Ce, avant qu’elle ne bénéficie d’une liberté provisoire. Jugée le 18 mai devant le Tribunal de grande instance (TGI), la coupable écopera de 6 mois de prison avec sursis.





Par ailleurs, le Chef de l’État avait insisté sur la modernisation des hôpitaux et centres de santé. Ce, après le décès de Astou Sokhna. Macky Sall avait même demandé, entre autres, au Ministre de la Santé et de l’Action sociale, d’intensifier le programme de dotation des structures sanitaires départementales, régionales et nationales, d’équipements d’imagerie médicale de dernière génération en veillant à la maintenance adéquate du matériel et à son exploitation optimale à la satisfaction des patients et des personnels de santé dédiés.