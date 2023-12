une quarantaine d'écoles de santé sans autorisation sur 119 recensées: un diagnostic sans complaisance avant la thérapie

L'Etat jette un regard sans complaisance sur le secteur de la formation en santé. La prolifération des écoles de santé sera passée à la loupe. L'information a été donnée par la RFM. Autrement dit, les autorités procèdent à un audit sur toute l'étendue du territoire dans une perspective de régularisation. Selon Modou Niang, le chef de la division formation professionnelle au ministère de la formation professionnelle, le Sénégal compte 119 établissements de formation en santé. Dans ce lot, il y a une quarantaine d'établissements qui sont dans l'illégalité.





" On a répertorié 119 structures de formation de santé. Des établissements qui forment précisément dans les filières sage-femme ,infirmier, assistant. Nous avons également parmi ces 119, des établissements qui ont une autorisation définitive et d'autres qui ont une autorisation provisoire. Mais le constat, c'est qu'il y a des écoles qui fonctionnent sans autorisation. Pour les écoles qui ne sont pas dans la légalité ,il y a une quarantaine, c'est-à-dire ce sont des établissements qui sont autorisés pour autre chose et qui sont en train de dispenser des formations en santé sans une autorisation", explique le responsable sur la radio Rfm.