Une quatrième dose de vaccin déjà prévue aux États-Unis

Une 4e dose de vaccin prévue aux Usa

Les Américains dont le système immunitaire est affaibli et qui ont déjà reçu une troisième dose du vaccin contre le coronavirus peuvent se faire vacciner une quatrième fois six mois plus tard, recommande le service de santé américain CDC dans ses directives.

Aux États-Unis, les personnes au système immunitaire affaibli ont déjà reçu une troisième injection en août car elles n'ont pas développé une résistance suffisante face au virus après les deux premières doses.

Le CDC considère qu'il ne s'agit pas d'un rappel.





La quatrième dose peut être administrée avec des vaccins de Pfizer/BioNTech, Moderna ou Johnson & Johnson, peu importe le type de vaccin utilisé les premières fois, précise le CDC.