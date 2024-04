Vaccination contre le paludisme : Le Sénégal veut commencer en 2025

Le vaccin contre le paludisme a été autorisé par l'Oms. Il est efficace à hauteur de 85%. Le Sénégal est d’ailleurs dans les procédures pour son utilisation. « Nous sommes dans les procédures pour voir concrètement comment le Sénégal pourra en bénéficier à partir de 2025 ou 2026 » a renseigné le docteur Doudou Sène, coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme. Il s’est exprimé devant les journalistes en santé population et développement dans le cadre des Mercredis de l’AJSPD).