Variant OMICRON : Après le cas Positif de l’IRESSEF, l’Institut Pasteur détecte 02 cas positifs

Le variant omicron poursuit sa percée. L’institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique et de formation (IRESSEF) du Professeur Mboup faisait déjà état d’un cas testé positif au Sénégal ce matin. L’institut Pasteur de Dakar ( IPD) a pris la balle au rebond pour annoncer à son tour deux cas testés positifs au variant omicron.





« Dans le cadre de la surveillance génomique du SARS-CoV-2, l'Institut Pasteur de Dakar a identifié ses deux premiers cas d'infection au variant Omicron (B.1.1.529) chez deux voyageurs sortants de Dakar, Il s'agit ainsi d'un homme de 28 ans, ayant séjourné à Scat Urbam, prélevé le 23 Novembre 2021 et en partance pour un pays de la sous-région, ainsi que d'une femme de 29 ans qui se trouvait dans un hôtel de la place, testée positive le 01 Décembre 2021 dont la destination était l'Afrique Australe » écrit l’institut dans un communiqué transmis à Seneweb