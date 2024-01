Vente illicite de médicaments : Les acteurs outillés à Kolda, les pôles régionaux pour renforcer la surveillance

La lutte contre la circulation et la vente illicite de médicaments est loin d’être gagnée. C’est pour cela que la région médicale de Kolda en partenariat avec l’Agence sénégalaise de renforcement pharmaceutique a formé des acteurs qui sont en première ligne dans la croisade. Cette mise à niveau a bénéficié du soutien de l’ARP. L’objectif, c’est d’enrayer la mise sur le marché des produits de qualité inférieure et ceux prohibés. Du fait de sa position géographique et surtout du fait du marché sous-régional de Diaobé, il est urgent d’accentuer la surveillance.





« La lutte contre les médicaments de qualité inférieure ou falsifiée est un moyen de participer à la protection des populations », a indiqué le coordonnateur de la Cellule management qualité à l’ARP, Adama Diédhiou.





Les bénéficiaires de cette formation sont les agents de santé, les agents communautaires, les marraines de quartier ( Badiène Ghokh), les acteurs du secteur privé. En somme, ce sont les personnes qui sont à tous les niveaux de la pyramide de la santé qui sont concernées.