[Avis d’experts] Vertiges : Le mal est dans l’oreille

A chaque fois qu’on souffre de vertige, on a tendance à penser à des problèmes de la tête ou de la tension artérielle. Pourtant, « les vertiges sont une sensation trompeuse de mouvement du patient par rapport à son environnement ou de l'environnement par rapport au patient. C'est une pathologie de l'oreille interne et l'oto-rhino-laryngologiste encore appelé Médecin ORL prend en charge toutes les pathologies médico-chirurgicales de la gorge, du nez et de l'oreille » selon la professeur Evelyne Siga Diom, Présidente d’organisation de la société sénégalaise d'Orl (SOSORL). En effet, note-t-elle, l'oreille symbolise l'équilibre. « Il nous aide à se tenir droit quand on marche. C'est pourquoi quand on reçoit un coup violent à l'oreille on a des vertiges et souvent on tombe. Cet équilibre n'est pas que l'affaire du cerveau, c'est d'ailleurs pourquoi on cherche le symptôme au niveau de l'oreille ».







Sur le même volet, le Professeur Ciré Ndiaye, Secrétaire général de la société savante explique que « Sur 100 personnes qui ont des vertiges, 80 sont dues à une maladie de l'oreille et beaucoup ne font pas le rapprochement. C'est pourquoi il faut en parler pour avertir la population et certains praticiens ».





Le Pr Ndiaye déplore que les patients ne viennent pas souvent directement chez le spécialiste. Il précise aussi que les vertiges par définition médicale apparaissent quand « on bouge alors que l'environnement est stable, on a un bourdonnement d'oreille et une perte d'audition, des vomissements ».





Il ajoute que les symptômes peuvent être nombreux mais il faut dans le cadre du diagnostic chercher à savoir quelle maladie est derrière. « On peut dire que les maladies ORL sont un problème de santé publique. Il est difficile de vivre toute sa vie sans avoir développé une angine, sinusite, otite ou un abcès au niveau du cou », indique Pr Ndiaye.