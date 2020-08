Visière de protection ou masque, lequel est le plus efficace?

«Nous n'avons pas suffisamment de données à grande échelle pour démontrer la véritable efficacité des écrans faciaux contre le Covid-19 par rapport aux masques faciaux.»

Dans un article du HuffPost, des scientifiques nous expliquent pourquoi les masques faciaux sont à privilégier, même si les visières présentent de nombreux avantages.





Les avantages





Elles sont plus confortables à porter, ne gênent pas la respiration et une fois posées sur le visage, il n'est pas nécessaire de les réajuster –contrairement aux masques– ce qui diminue le risque de contamination. «Lorsque vous portez une visière de protection, vous êtes moins susceptible de toucher votre visage», observe Amesh Adalja, chercheur au Johns Hopkins University Center for Health Security, à NBC News.





«Si vous ne portez pas et n'utilisez pas le masque correctement, vous n'allez pas être protégé ou protéger les autres», ajoute Erin Sorrell, professeure adjointe au département de microbiologie et d'immunologie de l'Université de Georgetown. Les visières sont également plus faciles à nettoyer que les masques à usage unique, qu'il faut remplacer sans cesse après utilisation, ou les masques en tissu réutilisables qui requièrent un temps de lavage et de séchage.





Utiliser une visière permet d'obtenir «une couverture supplémentaire des yeux, une autre membrane muqueuse qui peut servir de porte d'entrée au virus, constate Erin Sorrell. Cependant, des recherches doivent être menées pour quantifier le risque de voie d'exposition oculaire.» Autre point important: la visière ne cache pas la bouche et le nez, ce qui est utile aux personnes malentendantes ayant besoin de lire sur les lèvres. Cela permet aussi, pour tout le monde, de ne pas couper la communication non verbale qui représente une part non négligeable de la communication.





Les inconvénients





Les masques faciaux sont plus étanches: les visières étant ouvertes sur les côtés et au bas du visage, elles peuvent laisser les particules s'infiltrer ou s'échapper. C'est d'ailleurs pour cette raison que des responsables de la santé publique recommandent de mettre un masque en plus, rappelle la chercheuse Erin Sorrell.





«Une visière est efficace contre les grosses particules. Mais plus elles sont petites, plus elles peuvent facilement en faire le tour et être inhalées», déclare William Lindsley, bio-ingénieur, à NBC News.





«Nous n'avons pas suffisamment de données à grande échelle pour démontrer la véritable efficacité des visières contre le Covid-19 par rapport aux masques», note Erin Sorrell. C'est pourquoi il est recommandé de n'en porter une qu'en complément d'un masque et non pour le remplacer. Cela n'est toutefois pas obligatoire, comme l'explique la professeure Sorrell: «Une personne qui porte correctement un masque facial et maintient sa distance n'a pas besoin d'une barrière supplémentaire.»