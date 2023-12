Visites prénatales et postnatales à Kolda et Tambacounda : Le suivi des femmes enceintes et allaitantes assuré grâce au digital durant la Covid-19

L’utilisation des nouvelles technologies a des effets positifs sur la prise en charge médicale et la gestion des pandémies comme celle de la Covid-19. C’est ce que fait croire Issakha Ouandaogo, Directeur des Programmes à Oxfam. "La pandémie de la Covid-19 a souligné le besoin urgent de promouvoir l’échange de données importantes et sensibles pour surveiller la situation épidémiologique à l’intérieur du pays et permettre une coordination efficace à toutes les échelles de la planification », a soutenu Issakha Ouandaogo.





Avec la restriction des déplacements, lors de la période de la Covid-19, le numérique a joué un rôle clé dans le partage des données contribuant ainsi à l’amélioration de la qualité des soins.





« Avec la pandémie, on ne pouvait pas se déplacer. On ne pouvait rien faire. Grâce aux nouvelles technologies, on peut être très loin mais être connecté. Donc, avec les nouvelles technologies, on peut se rapprocher", a soutenu Issakha Ouandaogo.





Lors de la Covid19, une série d’interventions et des solutions numériques de communication interactive ont permis de soutenir la connectivité. La plus-value du numérique a été observée dans les régions de Tambacounda et de Kolda.





A titre illustratif, 200 ‘’Badienou Gokh’’ et sages-femmes ont pu suivre les visites prénatales et postnatales ainsi que la vaccination des enfants de 0 à 5 ans grâce aux nouvelles technologies avec le projet "Connecter les villages du Sénégal". Ce projet est piloté par Oxfam et ses partenaires (ONG 7A et La Lumière déployé depuis juillet 2021).





"Nous avons également accompagné les districts et les postes de santé dans la numérisation des registres de suivi des femmes enceintes et allaitantes. Toutes ces interventions contribuent à l'amélioration de la collecte de données fiables qui peuvent être remontées au niveau central et aider le Ministère de la Santé et de l’Action sociale dans la planification et définition de la politique de santé publique", a expliqué Marame Diop, chargée de la justice sociale à Oxfam.





Ces données ont été partagées au cours d'un atelier de renforcement de capacité des équipes cadres des districts bénéficiaires du projet Connecter les villages du Sénégal sur le DHIS2 et ses applications. Le DHIS2 est une plateforme web de traitement et d’analyse des informations déjà utilisée dans plus d’une centaine de pays dans le monde.





Oxfam appuie la connectivité et la numérisation dans les secteurs de la santé, de l’éducation et des petites entreprises. Ce projet est financé par l’Union Européenne à hauteur de 15,4 millions d’euros, et mis en œuvre conjointement par l’Agence Française de Développement (AFD) et Enabel dans plus de 55 pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) au travers de 10 projets.