[Bien-être] Voici une méthode pour réduire son risque de mortalité

Le risque de mortalité dû à une maladie cardiovasculaire ou à un cancer serait diminué dès 15 minutes de mouvement intense par semaine, d'après une étude publiée dans la revue European Heart Journal.







La nouvelle devrait ravir ceux qui manquent de temps pour faire du sport. Pratiquer seulement 15 minutes d'activité physique intense par semaine, suffirait à réduire son risque de mortalité, selon les conclusions d'une étude australienne publiée le 27 octobre dans la revue médicale European Heart Journal, et relayée par le Time .





Réduire de 16 à 40% les risques de mortalité





Pour arriver à ces résultats, les scientifiques se sont basés sur les données de 71 893 adultes du Royaume-Uni, âgés de 40 à 69 ans et n'ayant pas souffert d'une maladie cardiovasculaire ou d'un cancer avant le début de l'étude. Durant une semaine, les participants ont porté un tracker d'activité au poignet, qui a calculé leur temps d'activité sportive intense dans la semaine ainsi que la fréquence des sessions de courtes durées (inférieurs à 2 minutes d'efforts). Cinq ans après ce test, les chercheurs ont analysé leur taux de mortalité toutes causes confondues, et celui en lien avec un cancer ou une maladie cardiovasculaire.





À l'issue de cette analyse, il a été constaté que 15 minutes d'activité sportive intense par semaine réduisaient de 16 à 18% le risque de mortalité due à un cancer et à toute autre cause pouvant entraîner la mort.





20 minutes de sport par semaine étaient même associées à une diminution de 40% du risque de décès à la suite d'une maladie cardiovasculaire. Plus globalement, plus la durée de la pratique sportive était longue (jusqu'à 50 à 57 minutes d'exercice), plus les risques semblaient diminués.





L'activité physique doit être intense

Par ailleurs, «les séances d'exercice de courte durée peuvent s'accumuler par intermittence tout au long d'une semaine», estime Matthew Ahmadi, chercheur à l'Université de Sydney en Australie, dans les résultats de l'étude, à condition qu'elles soient intenses. En clair, il est possible d'additionner au cours de la semaine, plusieurs sessions de deux minutes d'efforts intensifs. Pour s'assurer que la pratique sportive soit intense, le chercheur conseille d'évaluer notre «difficulté à tenir une conversation» durant l'effort.





Si l'on manque de temps pour sortir courir durant un quart d'heure ou plus, le chercheur invite à profiter par exemple, des tâches ménagères, pour les effectuer de manière plus intensive.