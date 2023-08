Vomissements, douleurs du ventre, constipation : Ce qu’il faut savoir de l’occlusion intestinale aiguë

L’arrêt ou de la diminution du transit intestinal est encore appelé "occlusion intestinale aiguë". Elle se manifeste par des douleurs abdominales, une constipation, des vomissements, mais surtout un arrêt des émissions de gaz et de matières fécales. Une occlusion intestinale est «une obstruction partielle ou totale de l’intestin grêle ou du côlon». Ce blocage empêche les aliments, les liquides et les gaz de circuler normalement au niveau de l’intestin. Elle peut toucher les hommes comme les femmes, les enfants comme les adultes, dans différentes situations.





Quelles en sont les causes ?





Les causes aux occlusions intestinales sont multiples. Une occlusion intestinale peut avoir différentes origines. On parle de la présence de tumeurs au niveau du système digestif qui bloque le passage des aliments et des selles ou l’existence d’une tumeur volumineuse dans la cavité abdominale qui comprime l’intestin. Les cancers susceptibles de provoquer une occlusion intestinale sont le cancer de l’estomac, le cancer colorectal, le cancer de l’endomètre, le cancer de la prostate, le cancer de la vessie et le cancer de l’ovaire. Des tumeurs bénignes peuvent aussi entraîner une occlusion intestinale. La formation d’un tissu cicatriciel après une chirurgie de l’intestin grêle ou du côlon, les suites d’une radiothérapie, la prise de certains médicaments (par exemple des médicaments antidiarrhéiques et certaines chimiothérapies), plus rarement la constipation chronique. La constipation n’occasionne que rarement une occlusion intestinale. Une occlusion peut survenir en cas de constipation sévère avec une accumulation importante de matières fécales déshydratées et stagnantes dans le rectum (fécalome).





Diagnostic





Une occlusion intestinale est évoquée devant les symptômes cités. Le diagnostic est donc clinique, face à des douleurs soudaines et intenses et un ventre dur à la palpation dans un contexte d’arrêt des gaz. Le médecin interroge son patient sur ses symptômes, son transit habituel et la prise récente ou continue de médicaments. Le diagnostic peut être confirmé sans délai par une radiographie. Un scanner peut compléter le diagnostic afin de déterminer plus précisément la cause de l’occlusion. Un toucher rectal permet de détecter la présence d’un fécalome, en cas de constipation chronique.





Quel traitement ?





Une prise en charge rapide est nécessaire, en cas d’occlusion intestinale. C’est une urgence vitale. En effet, sans traitement, elle peut provoquer le décès du patient.





Ainsi, il est primordial de commencer le traitement dès qu’il y a suspicion d’occlusion intestinale, tout en poursuivant la démarche diagnostique. Toutes les occlusions intestinales ne nécessitent pas obligatoirement une intervention chirurgicale. La plupart d’entre elles peuvent être traitées médicalement, sans recours à la chirurgie. Par contre, plusieurs causes d’occlusion intestinale doivent être traitées chirurgicalement, comme les cancers ou la hernie inguinale, pour prévenir l’occlusion intestinale.