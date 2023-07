Ziguinchor : La section SAMES étale les maux qui minent l'hôpital régional

Les membres du Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes de l'hôpital régional de Ziguinchor affirment être confrontés à plusieurs problèmes. Des difficultés qui, selon Dr Natacha Maria Diogowé Sambou, neurochirurgienne et SG de la section SAMES de l'hôpital régional de Ziguinchor, impactent négativement la prise en charge des malades.





En point de presse au sein de l'établissement hospitalier, les syndicalistes ont relevé trois points essentiels qui ont motivé cette rencontre avec les journalistes. Il s'agit d'un déficit de fonctionnement des services médicaux lié à des problèmes de locaux, de ressources humaines et de matériel. Un faible niveau de rémunération et la non-application de la revalorisation des astreintes octroyées depuis le mois de janvier 2023 aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes. Un problème structurel avec l'absence d'instance de coordination au sein de cet hôpital.





Selon la secrétaire générale de la section SAMES, "depuis bientôt un an, la majorité des services de l'hôpital fonctionne au ralenti". En cause : le déficit de ressources humaines qualifiées, l'absence et la vétusté du matériel médical avec des pannes régulières et récurrentes, l'absence de produits d'urgence élémentaire de soins, une rupture continue d'intrants, entre autres. Multiples expressions de besoins ont été faites ou déposées, à en croire Dr Natacha Maria Sambou sur la table du directeur. En ce qui concerne les astreintes, la direction et le SAMES avaient décidé, d'un commun accord, d'une augmentation validée par le Conseil d'administration. Mais c'est la direction qui bloque cet accord", affirme-t-elle, avant de rappeler que c'est une somme de 500 000 F CFA le mois à partager entre spécialistes.

De plus, la section SAMES dénonce un retard injustifié des procédures d'octroi des marchés d'acquisition de matériel médical. Selon la secrétaire générale, depuis le début de l'année, aucun marché n'a été lancé.

De l'avis de Dr Natacha et ses camarades, il y a une gestion politicienne de l'hôpital régional de Ziguinchor. Ils en veulent pour preuve la création de plusieurs postes non indispensables et budgétivores.





Pour que les choses changent, le SAMES prévoit une grève de 48 heures, mercredi 19 et jeudi 20 juillet, après avoir usé tous les recours et le dépôt d'un préavis depuis un mois.