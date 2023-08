Ziguinchor : Les agents communautaires de santé d’Agnack réclament une infrastructure adaptée à la prise en charge des patients

Les agents de santé d’Agnack, dans la commune d’Adéane, département de Ziguinchor, éprouvent d'énormes difficultés dans la prise en charge des patients admis au sein de leur structure sanitaire. L'une des difficultés exhibées par ces agents de santé est l'étroitesse du poste de santé.





Selon Mamadou Lamine Sadio, ils ont d'énormes problèmes pour les consultations. Même pour les accouchements, la sage-femme éprouve beaucoup de difficultés, dans la mesure où la salle dédiée est trop étroite. Lamine Sadio nous informe "qu'un jour, la sage-femme est tombée lors d'une intervention, à cause des mauvaises conditions de travail".





L'agent communautaire révèle pourtant que depuis le mois de janvier dernier, un projet de construction d'un poste de santé et d'une grande maternité a été annoncé. Mais depuis, lors rien.





Ces agents communautaires demandent l'appui et l'intervention de l'autorité administrative pour la concrétisation de ce projet afin de mettre fin à leur calvaire.





Agnack Petit, vu sa position géographique, est un carrefour et sa structure sanitaire, qui reçoit des patients des zones environnantes et de la Guinée-Bissau voisine mérite une infrastructure sanitaire adaptée pour accueillir et traiter tous les malades dans des conditions optimales, renchérit Mamadou Lamine Sadio.