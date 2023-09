10 millions pour la commémoration du naufrage du Joola: Le Musée inauguré un mois après l'anniversaire de la plus grande tragédie maritime de l'humanité

Dix millions de FCFA ont été remis à l'Association des familles des victimes du naufrage du bateau le Joola par le Ministère de la Culture et du Patrimoine historique. Un appui à l'association qui va mener des activités de sensibilisation et aussi préparer la commémoration de l'an 21 du naufrage du Joola. Le navire assurant la liaison entre Dakar et la Casamance ( les régions du Sud du Sénégal) avait chaviré au large des côtes sénégalo-gambiennes le 26 Septembre 2022. La plus grande tragédie maritime de l'humanité a fait plus de 2000 morts, plus que le Titanic.





"Les associations n'ayant reçu d'appui de la part du Ministère dans le cadre des activités commémoratives du naufrage du bateau le Joola, les années passées, il était impératif de corriger cela", a expliqué le Ministre chargé de la Culture.





Alioune Sow a profité de l'occasion pour inviter les membres de l'association à l'unité, à refuser la division qui ne profite qu'à une catégorie de personne.





Cette visite, à quelques jours de l'an 21 du naufrage du Joola a permis au Ministre de constater les derniers travaux du Musée le Joola, en vue de sa réception et inauguration prochaine, " un mois après la commémoration de l'anniversaire '', apprend le Ministre Alioune Sow.





Lors de son entretien avec les familles des victimes, le ministre de la Culture et du Patrimoine historique a fait savoir que les enfants orphelins des naufragés qui sont devenus aujourd'hui de grandes personnes, vont être soutenus dans leurs actions et initiatives.

Un projet a été conçu, explique le ministre dans ce sens. Il sera étudié avec tous les acteurs concernés pour trouver les voies et moyens de financer ces initiatives, informe le Ministre Alioune Sow.