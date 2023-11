150 familles vulnérables soutenues par la Haute Autorité du Waqf et l’ONG ARPIECA

150 familles ont reçu le jeudi 9 novembre 2023 chacune un kit alimentaire composé de riz, sucre et huile. Parmi elles, des bénéficiaires sélectionnés par l’Union nationale des retraités de la Police (UNRP). Certaines d’entre elles sont des veuves de policiers vivant à Saint-Louis, Thiès et Dakar. Ces denrées leur sont offertes par Kuwaiti Horizons Charity Society.





Ce soutien leur a été remis par M. Racine Ba, Directeur général de la Haute Autorité du Waqf et M. Daouda Haïdara, Directeur exécutif de l’ONG ARPIECA (Association pour la renaissance du patrimoine islamique et de l’expansion de la culture Arabe), lors d’une cérémonie organisée à la mosquée de Mermoz à Dakar, en présence de l’Imam de ladite mosquée, M. DiabelNdiaye.





Daouda Haïdara, Directeur exécutif de l’ONG ARPIECA : « La Haute Autorité du Waqf (HAW) est un partenaire traditionnel d’ARPIECA. Nous saluons cette collaboration avec le DG Racine Ba et ses collaborateurs. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu’Il les assiste dans l’importante mission qu’ils sont en train d’accomplir pour le développement du waqf dans notre pays. Les kits que nous distribuons aujourd’hui ont été confiés à la HAW par nos partenaires du Koweït. La façon dont la HAW a distribué ces dons va au-delà de nos espérances car elle a même pris de ses ressources financières pour augmenter la valeur des dons ».